In het Wild: Toyota Camry (1983)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Toyota Camry is normaal gesproken al niet echt een breed vertegenwoordigde auto op de Nederlandse wegen, dus eentje van de allereerste serie is echt een leuke spot. Daarom verdient dit exemplaar zeker even een moment van aandacht in een nieuwe 'In het Wild'.

Liefhebbers van de Toyota Camry komen hier in Nederland niet echt aan hun trekken, want sinds de eeuwwisseling kwamen er nog maar mondjesmaat Camry's bij in het straatbeeld. Ook zijn er ongetwijfeld genoeg naar de eeuwige roestvelden verdwenen. Aan de andere kant van de wereld wordt je er echter nog mee doodgegooid, want bijvoorbeeld in de VS is het zelfs nog steeds één van de meest verkochte auto's. Ook hier in Nederland was de Camry jarenlang betrekkelijk succesvol. De eerste drie generaties, in de jaren 80 en 90, werden hier behoorlijk goed gesleten.

Het exemplaar op bovenstaande foto's, gespot en gefotografeerd door AutoWeek-lezer Michael Buurma, is daar een overgebleven bewijsstuk van. Het betreft een Camry van de eerste modelreeks, uit het tweede jaar dat de Camry hier leverbaar was (1983). Ouder zul je 'm dus niet snel aantreffen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de jaren er helaas wel aan af te zien zijn. Hoewel het leuk is dat iemand deze Camry op de weg heeft gehouden, lijkt er voldoende basis voor verbetering. De roestduivel heeft de wielkasten achter al goed weten te vinden. Daarbij zou het deze verder erg pretentieloze auto beter staan als-ie op originele wielen stond.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het een leuk ding blijft, zo'n Camry. Ongetwijfeld rijdt het voor zijn leeftijd zeker niet verkeerd. De 90 pk 1.8 die in de neus van de Toyota ligt, maakt van de slechts iets meer dan 1.000 kilo wegende sedan een auto die nog prima mee kan in het huidige verkeer. Je zal er geen strepen mee trekken bij het stoplicht, maar dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest van de Camry. Dat het de DX-uitvoering betreft, houdt overigens in dat deze Camry van elke vorm van luxe die leverbaar was verstoken is. Gewoon lekker een stukje rijdend tijdsbeeld. Hopelijk nog goed voor meerdere jaren betrouwbaar vervoer, mits de roestvorming tijdig tegengegaan wordt natuurlijk.