In het wild: Peugeot 104 GR (1981)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Peugeot 205 is nu al een youngtimer en zal de geschiedenis in gaan als het model dat de neerwaartse lijn van Peugeot radicaal omhoog wist te buigen. Zijn voorganger is veel minder legendarisch, maar minstens zo charmant. Deze prachtige 104 uit 1981 is daar het levende bewijs van.

1972: het jaar dat de strijd tegen de Baader-Meinhof Gruppe op de spits wordt gedreven, de Verenigde Staten Vietnam met napalm bestoken en de Olympische Spelen in München wreed worden verstoord door Palestijnse terroristen. Maar er gebeuren ook mooie dingen. Zo onthult Peugeot de 104, een gloednieuw model dat dankzij zijn scherpe, hoekige lijnen ultramodern oogt naast de veel rondere 204, waar hij zijn eerste jaren naast wordt gevoerd, maar die hij uiteindelijk moet opvolgen.

Aanvankelijk is de 104 er alleen als vierdeurs (met kofferdeksel dus), twee jaar na zijn debuut verschijnt hij ook als driedeurs met achterklep. Zowel de wielbasis als de overhang achter zijn ingekort, wat de coupé een extreem compact aanzicht geeft.

In 1977 vindt de achterklep ook zijn weg naar de grote 104, die daarmee tot vijfdeurs wordt gepromoveerd. Het niet mint, maar beslist knappe exemplaar op deze foto's is er zo een. Hij kwam in de zomer van 1981 nieuw naar ons land en de huidige eigenaar heeft hem afgelopen zomer, 37 jaar later, in zijn hart mogen sluiten. Sindsdien zien we hem dagelijks in de straat staan, net achter de boulevard van een Nederlandse kustplaats. We hopen dan ook van harte dat de nieuwe eigenaar weet dat de zilte zeelucht voor oude carrosserieën net zo slecht is als dat het goed is voor mensenlongen, en dat hij de nodige maatregelen heeft genomen. Zodat dit Franse icoon nog vele jaren het straatbeeld mag blijven verfraaien.