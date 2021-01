In het Wild: Mercury Park Lane (1966)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wie al jaren kind aan huis in deze rubriek is, komt de babyblauwe Mercury Park Lane op deze foto's misschien bekend voor. Dat kan heel goed kloppen, exact dit exemplaar is ruim vier jaar geleden namelijk al eens gesnapt door dezelfde AutoWeek-lezer! Michael Holleman liep Mercury's dik 50 jaar oude vlaggenschip een tweede maal tegen het lijf.

Momenteel kennen we Lincoln als hét luxemerk van Ford, maar tot en met 2010 had Ford Motor Company ook nog Mercury in zijn portfolio. In Europa heeft Mercury het met auto's als de Sable, Grand Marquis en Villager nog tot in de jaren negentig geprobeerd, maar grote aantallen zijn er hier nooit van weggezet. De écht aansprekende Mercury's stammen dan ook uit een andere periode. Deze uit 1966 stammende Park Lane is met zijn lengte van zo'n 5,5 meter een uitstekend voorbeeld van een slagschip uit een tijd dat de bomen tot de hemel reikten en de mate van geluk werd afgemeten aan het formaat en de weelderigheid van je automobiel.

De Park Lane op deze foto's is de tweede generatie van het model dat bovenaan de voedselketen van Mercury stond, een stapje boven de Montclair nog. Lincoln leverde de Park Lane als tweedeurs hardtop, als cabriolet en als vierdeurs sedan, maar óók als vierdeurs hardtop, zonder B-stijl en met een afwijkende daklijn. Het exemplaar op deze foto's is 'gewoon' de vierdeurs sedan, maar ook dit is werkelijk een lust voor het oog. Met z'n rechtopstaande achterruit en een achterklep waar je een dubbelasser op kunt parkeren is deze gestrekte bonk staal een in elk opzicht een prachtig voorbeeld van autodesign zoals dat vandaag de dag compleet ondenkbaar is.

De eerste keer dat dit exemplaar in In het Wild verscheen, was in 2016. In 2017 is de Park Lane bij een nieuwe eigenaar terecht gekomen, een baasje dat - gelukkig - zo te zien goed voor dit forse aantal strekkende meters automobiele historie zorgt. Geef hem of haar eens ongelijk. De 2 ton wegende sedan heeft overigens een 6,7-liter grote V8 onder de kap, een machine die 330 pk naar de achterwielen stuurt. Die 6.7 V8 was niet eens de grootste krachtcentrale die Mercury in de Park Lane leverde, een stapje erboven stond namelijk nog een 7.0...