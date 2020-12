In het Wild: Maserati Ghibli (1994)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Vandaag de dag is de Maserati Ghibli een vierdeurs sedan, maar dit is niet altijd zo geweest. In 1992 stofte Maserati de naam na 19 jaar weer eens af voor de opvolger van de Biturbo coupé. AutoWeek-lezer Marc Tiellemans spotte deze blauwe Ghibli uit 1994, die sinds vier jaar in ons land resideert, in zijn woonplaats.

Maserati is onlangs behoorlijk op vernieuwingsdrift geslagen. Het merk met de drietand onthulde onlangs de MC20 en heeft daarnaast nog veel meer in petto voor de komende jaren. Dat mocht ook wel, want het afgelopen decennium is weinig veranderd bij Maserati. De GranTurismo is eigenlijk al sinds 2007 nagenoeg ongewijzigd in productie en ook de huidige Ghibli en Quattroporte draaien alweer even mee. In de jaren 90 deed Maserati eigenlijk een beetje hetzelfde. Ondanks de andere naam verschilde de Ghibli namelijk niet op radicale wijze van zijn voorganger, de Biturbo. De panelen rondom de voor- en achterspatborden zijn verder uitgeklopt, Maserati trok het front strak en er kwamen nieuwe koplampen en achterlichten. Per oggi è tutto, moet ontwerper Marcello Gandini gedacht hebben.

Wel kreeg de Ghibli meer pit dan zijn voorganger. De Biturbo kwam af fabriek nooit boven de 300 pk uit, maar de 2,0-liter V6 biturbo in de Ghibli levert een vermogen van 306 pk en 373 Nm koppel. Die motor ligt ook in het exemplaar dat hier op de gevoelige plaat is vastgelegd. Buiten Europa leverde Maserati de Ghibli met een 2,8-liter biturbo V6, maar die krachtbron moet het vooral van zijn koppel hebben. Dat is met 413 Nm namelijk hoger dan dat van de 2,0-liter, maar het aantal pk's ligt met 284 stuks weer wat lager. Het kleinere blok leverde onder de streep de beste prestaties. De sprint naar de 100 km/h kun je er in 5,7 seconden op hebben zitten en de topsnelheid ligt op 255 km/h. Dat is tenminste het geval wanneer hij de standaard handgeschakelde zesbak aan boord heeft. Een viertraps automaat was optioneel. De kentekengegevens geven helaas geen uitsluitsel over de transmissie van dit exemplaar.

De boot gemist

Deze Ghibli heeft overigens nét pech gehad. In 1994 kwam Maserati namelijk op de proppen met een facelift voor de coupé op de Autosalon van Genève. Dit exemplaar liep eind 1993 van de band en heeft de wijzigingen dus nog niet meegekregen. Die waren vanbuiten overigens heel mild: de facelift is het beste te herkennen aan het feit dat de zijspiegels niet meer over hun gehele hoogte vastzitten aan de A-stijl. In 2016 haalde de huidige eigenaar dit exemplaar naar Nederland. Hij/zij zorgt er goed voor, want deze Ghibli ziet er ogenschijnlijk netjes uit. Het donkerblauwe exterieur en het beige interieur vormen een chique combinatie, ook is op de foto's te zien dat het interieur rijkelijk is voorzien van houtinleg. Zo zie je ze niet vaak meer!