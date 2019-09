In het Wild: Ford Fusion

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het anno 2018 steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Wat, een Ford Fusion in ‘In het Wild’? De in Europa geleverde auto met die naam komt daar wat ons betreft de komende vijftig jaar niet voor in aanmerking, maar voor de Amerikaanse versie maken we graag een uitzondering.

Het is wat verwarrend, maar Ford gebruikte de naam ‘Fusion’ in dezelfde periode voor twee totaal verschillende voertuigen. In Europa werd de type-aanduiding op een soort opgehoogde Fiesta geplakt. Dat model stond tussen 2002 en 2012 in de showroom en was daarmee toch een soort pionier als het gaat om compacte cross-overs. Tegelijkertijd is het bepaald niet de spannendste auto die Ford ooit heeft gemaakt.

Dat laatste geldt ook voor de Amerikaanse Fusion, al heeft die wel een wat stoerdere uitstraling dan zijn Europese naamgenoot. De middelgrote sedan verscheen in 2005 en was indirect de opvolger van de Contour, die weer een ver-Amerikaanste versie van de Mondeo was.

Tegenwoordig is ook de Fusion ‘gewoon’ een Mondeo, maar bij de eerste generatie van deze modellenlijn was dat anders. Het hier ten tonele gevoerde exemplaar is van 2011 en dus van de tweede lichting Fusions. Deze generatie was een stevig bijgepunte versie van het oermodel en is herkenbaar aan een grote, verchroomde grille die de koplampunits overschaduwt. De achterkant kenmerkt zich door driehoekige achterlichten in een lekker Amerikaanse indeling, dus met een roodkleurige combinatie van remlicht en richtingaanwijzer in één behuizing.

Deze diep-donkerrode Fusion is één van de weinige exemplaren op Nederlands kenteken en werd in 2018 ingevoerd. Afgaande op de keuringsstickers op de voorruit is de auto afkomstig uit de staat New York. Op de uiterlijke staat is niets aan te merken, al is dat gezien de leeftijd ook best logisch.