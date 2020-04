‘Ford overweegt opgehoogde ‘Mondeo’ voor VS’

Ford beloofde al in 2018 dat het zich in de VS uitsluitend zou gaan richten op SUV’s en pick-up-trucks. Aanvankelijk werd ook de Focus Active nog tot de toekomstige line-up gerekend, maar aangezien die auto uit China zou moeten komen en Chinese producten momenteel wat lastig te slijten zijn in de VS, is ook dat compacte model van de lijst geschrapt. Daarmee blijven alleen de Fusion en de Mustang over als niet-hoogpotigen.

De Mustang blijft, maar de Fusion is het Amerikaanse broertje van onze Mondeo en loopt daarmee op z’n laatste benen. Volgens Car and Driver plant Ford een bijzonder afscheid voor het model. Voor de laatste levensjaren zou een Fusion Active op de planning staan, een Wagon die naar het recept van de Focus Active iets wordt opgehoogd. Wielkastverbreders en stoerdere bumpers horen er dan natuurlijk ook bij.

Als deze Active er inderdaad komt, is het de eerste stationwagon op basis van de Fusion die de Amerikanen te zien krijgen. Stationwagons doen het doorgaans erg slecht in de VS, maar met opgehoogde versies zijn de slagingskansen groter. De Subaru Outback is al jaren de bestverkochte station in de VS, dus het is niet gek dat Ford zich een stukje van die taart wil toeëigenen. Tegelijkertijd is de opgehoogde Estate geen garantie voor succes: de Buick Regal TourX, het broertje van de Opel Insignia, is naar verluidt niet al te succesvol.

Als Ford een Fusion Active introduceert, is de kans overigens groot dat de auto vierwielaandrijving heeft. Dat is voor Amerikaanse kopers in sneeuwrijke staten nu eenmaal vaak een vereiste, zeker bij een ‘opgeruigd’ model. Het is bovendien niet moeilijk te realiseren, want de Fusion sedan was er ook al in AWD-trim.