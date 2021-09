In deze landen haal je het moeilijkst je rijbewijs

Dat het halen van je rijbewijs niet eenvoudig is, zullen de meeste bezoekers van deze site wel weten. Vandaag wordt echter ook duidelijk hoe Nederland zich in dit opzicht verhoudt tot andere landen. Bovendien kijken we ook meteen waar het juist heel makkelijk is om in het bezit te komen van een rijbewijs!

Aanbieder van rijcursussen Zutobi wijst ons op een eigen onderzoek naar de verschillen tussen landen als het gaat om het halen van een rijbewijs. Dat die verschillen nogal groot zijn, is geen verrassing. Zutobi keek onder meer naar de kosten voor een rijexamen, de leeftijd waarop je mag beginnen met het halen van je rijbewijs, de eventuele extra testen die erbij komen kijken en de hoeveelheid lessen die nodig zijn om aan het examen te mogen beginnen.

Nederland, België en Duitsland

De uitslag wordt gepresenteerd in een lijst van landen waarin het halen van je rijbewijs het moeilijkst is, en een lijst van landen waar het halen van je rijbewijs juist erg makkelijk is. Uiteraard staat Nederland in de ‘moeilijk’-lijst, zij het wel op een schappelijke veertiende plaats. In België eindigt op plek 8, waarbij het voornaamste verschil lijkt te zitten in het feit dat er in België ook een medische test bij komt kijken. In Duitsland blijkt het halen van een rijbewijs een stukje makkelijker: ons aller buurland eindigt op de 24e plek.

Niet alleen Europa

Anders dan je wellicht zou verwachten, zijn het zeker niet alleen West-Europese landen die het potentiële autobestuurders lastig maken. Brazilië staat bijvoorbeeld op een tweede plek en Chili op 7. Kroatië heeft de twijfelachtige eer om hier op de eerste plek te eindigen. Een rijbewijs halen betekent hier gemiddeld 85 uur lessen. Bovendien horen er allerlei bijkomende tests bij en is het halen van je rijbewijs in Kroatië ook nog erg duur. Duurder dan waar ook ter wereld, zelfs, want Kroatië eindigt ook op dat gebied helemaal bovenaan.

Makkelijk

Wie met zo min mogelijk gedoe in het bezit wil komen van een rijbewijs, moet zo snel mogelijk op het vliegtuig naar Mexico stappen. Volgens Zutobi was hier tot 2018 zelfs helemaal geen examen voor nodig en behelst de huidige alleen theorie. Bovendien mag je hier als 15-jarige al rijden. In alle andere landen komt er wel een praktijktest kijken bij het rijexamen, maar die stelt niet overal veel voor. Qatar eindigt na Mexico op de lijst, terwijl Letland op de derde plek het ‘gemakkelijkste’ Europese land is. Op nummer vier staan de Verenigde Staten. Hier wordt het halen van je rijbewijs als makkelijk beoordeeld omdat de leeftijd met 16 laag ligt, er maar weinig lessen nodig zijn en de kosten voor het examen lager dan gemiddeld zijn. Het dichtstbijzijnde land op de ‘makkelijk’-lijst is zonder twijfel Frankrijk, dat op een opmerkelijke tiende plaats eindigt.

Vooruit en achteruit

Als bonus merken de onderzoekers op dat het in sommige landen voldoende is om enkele meters vooruit of achteruit te rijden, al dan niet door een bocht. Dit is onder meer in India en Egypte het geval, landen die logischerwijs ook hoog scoren als het gaat om het aantal verkeersdoden.