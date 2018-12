In detail: vingerafdrukscanner Hyundai Santa Fe

De Chinese Hyundai Santa Fe wijkt aan buiten- en binnenkant stevig af van de versie de Europeanen en Amerikanen krijgen voorgeschoteld. Ook de vingerafdrukscanner is vooralsnog voorbehouden aan de Chinese variant, de importeur meldt dat het helaas nog niet bekend is of en wanneer de voorziening op de Nederlandse markt beschikbaar komt.

Toch is het een interessant geval, want Hyundai stelt dat het de eerste keer is dat een auto met niets meer dan een vingerafdruk kan worden geopend en gestart. In het verleden waren er wel vingerafdrukscanners, maar die dienden dan als aanvulling of om één van de twee functies over te nemen. De Santa Fe kan dus daadwerkelijk worden ontgrendeld zonder dat de sleutel in de buurt hoeft te zijn. De geregistreerde bestuurder legt zijn vinger op de sensor op de deurhendel en kan zo instappen. Ook de startknop is voorzien van een sensor, waardoor de handeling eigenlijk niet afwijkt van het starten met een knop zoals dat in veel moderne auto’s gaat.

Hyundai stelt dat de kans dat een andere vingerafdruk wordt herkend als die van de bestuurder 1 op 50.000 is, waarmee deze manier van beveiliging veiliger zou zijn dan een sleutel. De aanwezige sensoren werken bovendien bij iedere aanraking het opgeslagen profiel bij, zodat de vingerafdruk op steeds meer manieren herkend zal worden.

Net als bij verschillende sleutels is het bovendien mogelijk om gebruikersprofielen aan vingerafdrukken te koppelen. Zo kunnen stoel en spiegels al in de juiste positie worden geplaatst als de persoon die instapt eenmaal is herkend door de auto. De vingerafdrukscanner debuteert in China in het eerste kwartaal van 2019.