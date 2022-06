Hyundai Ioniq 6: aanval op Model 3

Hyundai heeft een nieuwe Ioniq in de startblokken staan. De Ioniq 6 lijkt amper op de Ioniq 5 en moet onder meer de Tesla Model 3 het vuur na aan de schenen leggen. Op 14 juli wordt hij officieel onthuld, maar wij mochten in Londen vast even snuffelen aan een pre-productie-exemplaar.

Wie het autonieuws op de voet volgt, zal niet ondersteboven zijn na het zien van deze eerste beelden. De Hyundai Ioniq 6 is het uitgerijpte productiemodel van de Prophecy Concept die in maart 2020 met de afgelaste beurs van Genève zijn eerste wereldpodium aan zijn gladde neus voorbij zag gaan. Het silhouet lijkt met één potloodstreep te zijn getekend met, al zeggen ze dat bij Hyundai natuurlijk niet, de eerste Mercedes-Benz CLS in het achterhoofd. Een nep-grille zoals bij veel andere EV's vond chief designer Simon Loasby, die ons om dit pre-productie-exemplaar heen gidst, niet nodig. "Sensoren zijn de grille van de toekomst", zegt hij, wijzend op het gladde paneel onder de kentekenplaathouder, waar achter alle ADAS-hardware modulair wordt ingebouwd. Opmerkelijk zijn de camera's die de plaats van buitenspiegels hebben overgenomen. De hoekige vormen vloeken nogal met de verder zo ronde en gladde auto. "Die hadden we nog van de Ioniq 5", geeft Loasby toe. "Dat is het eerste dat ik bij de facelift ga aanpakken." Voor wie daar niet op wil wachten komt de Ioniq 6 er ook met conventionele buitenspiegels.

De deurgrepen verzinken in de koets en de laag wegduikende achtersteven wordt gekenmerkt door een eendenstaart-spoiler en een brede lichtbalk, die is opgebouwd uit wat Loasby 'parametric pixels' noemt. Dat thema komt op diverse plekken terug en is typisch voor de Ioniq 6, vertelt Loasby. Als je het ooit op een andere auto ziet, dan hebben ze het van ons gejat." Maar zelf bedacht heeft hij het evenmin, geeft hij later toe: "Het idee komt van Minecraft."

Dat er verder weinig verband lijkt met de Ioniq 5 is volgens Loasby bewust: "De Ioniq-range wordt een schaakspel. Elk stuk ziet er heel anders uit, maar toch zie je dat ze bij elkaar horen." En ja, ook wij vragen ons dan af welk stuk de 6 is. "De loper", antwoordt Loasby. "De Ioniq 5 is onze toren en de Ioniq 7, een SUV die in 2024 komt, is met zijn 315 cm wielbasis de koning." De Ioniq 6 heeft met 295 cm evenmin een wielbasis om zich voor te schamen en dat betekent behalve een gestrekte aanblik ook veel binnenruimte. De beenruimte achterin is riant, de hoofdruimte daarentegen houdt door toedoen van de coupé-achtige daklijn niet echt over.

Interieur

Het interieur is minstens zo progressief als de koets. De meeste zaken spelen zich af op het brede scherm en met behulp van knoppen op het stuur. Opmerkelijk is dat een logo daar ontbreekt. "Waarom hebben stuurwielen altijd een logo in het midden?", vraagt Loasby retorisch. In plaats daarvan zitten er in de Ioniq 6 vier - daar heb je ze weer - parametrische pixels. Via licht- en kleureffecten brengen die boodschappen over en wie morsecode beheerst (vier korte piepjes staan voor de letter H), heeft wellicht door dat het toch nog een beetje een logo is.

Geheel volgens de laatste trends gebruikt Hyundai de nodige ecologisch correcte materialen. De lak is bio, de vloerbedekking was in een vorig leven visnet en de zwarte pigmenten aan de buitenkant zijn gerecyclede autobanden. Belangrijker zijn de aandrijflijnen en de prestaties. Helaas moeten we je die nog even schuldig blijven. De officiële onthulling staat gepland voor 14 juli en dan vertellen we je daarover ook alles.