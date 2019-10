In detail: Audi A8 L 60 TFSI e Quattro

Audi liet de vier nieuwe plug-ins al in februari zien. Het gaat om stekkerversies van de Q5, A6, A7 en A8, modellen die op de Autosalon van Genève aan het grote publiek werden voorgesteld. Het eerste bericht ging gepaard met één enkele foto, even later gevolgd door beelden van drie van de vier modellen. De plug-ins op basis van de A7 en Q5 zijn inmiddels leverbaar, dus heeft Audi besloten dat het tijd is om specifiek de A8 nader te belichten. Behalve meer beeld (één plaatje) worden we ook verwend met wat specificaties.

De plug-in versie van de A8 heet zoals eerder werd aangekondigd A8 L 60 TFSI e quattro. Het betreft dus een L, de lange versie. Een korte variant verschijnt eveneens, maar die laat nog een paar weken op zich wachten. De half elektrische A8 wordt in beginsel aangedreven door een geblazen V6 TFSI-benzinemotor met 340 pk en 500 Nm. Niet mis, maar dankzij de toevoeging van de elektromotor komt het systeemvermogen op 449 pk, bij een koppel van liefst 700 Nm.

De kracht wordt via de bekende achttrapsautomaat over vier wielen uitgesmeerd, met een 0 tot 100-tijd van 4,9 seconden als gevolg. De topsnelheid is uiteraard afgeregeld op 250 km/h.

Interessanter is echter waartoe het elektrische gedeelte op eigen houtje in staat is. De grote limousine moet volgens de WLTP-meetmethode 46 km elektrisch kunnen afleggen, bij snelheden tot 135 km/h. De elektromotor levert 100 kW en 350 Nm, wat genoeg moet zijn om vlot door het (stads-)verkeer te komen. Hoewel volledig gebruiksafhankelijk en dus weinig relevant, vermelden we ook even het theoretische brandstofverbruik. Dat ligt volgens de eerdergenoemde meetmethode op 2,5 liter per 100 km, ofwel 1 op 40. Dat komt neer op een CO2-uitstoot van 57 gram per km.