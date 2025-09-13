Mark Wegh is vooral bekend van Porsche Centrum Gelderland, een specialist op het gebied van nieuwe en klassieke Porsches. Maar Mark is ook een gepassioneerd verzamelaar van Volkswagens en Audi’s. Na de sluiting van de Audi-fabriek in het Belgische Vorst zocht VAG naar een nieuwe eigenaar voor de fabriekscollectie van 32 unieke auto’s. Dat aanbod kon Mark niet weerstaan.

“Moet je nou eens kijken, dat is toch uniek?” Waar mijn eerste blik vooral gaat naar een VW Iltis, de grootvader van de latere Audi Quattro, en even verderop een uiterst zeldzame Golf Rally, wijst Mark naar een keurige, rode Volkswagen Lupo. Een 1.4 TDI. Zo’n auto die je ooit op iedere straathoek tegenkwam en waarvan je nog steeds niet verbaasd opkijkt als je een overlevende tegenkomt. “Deze hebben ze nieuw van de band geplukt, waarschijnlijk het eerste exemplaar. Ik kan je nu al vertellen, zo’n auto vind je gewoon nooit meer. Die is zeldzamer dan een onbetaalbare 911 uit 1972!”

Alles ineens gekocht

Mark heeft een grijns van oor tot oor als hij trots zijn nieuwe aanwinsten laat zien en vertelt: “Na de sluiting van de fabriek bleef de museumcollectie achter. Bij Audi hebben ze genoeg auto’s in de eigen collectie, dus werden er wat lijntjes uitgegooid om de interesse te peilen. Zo werd ik op een gegeven moment benaderd. Ze kennen me wel: ik ben die liefhebber die gek is op auto’s met lage kilometerstanden of een bijzonder verhaal, dus deze collectie is voor mij wel de heilige graal. Dit waren allemaal auto’s die zo ongeveer recht van de band kwamen, hooguit met wat testkilometers. Je begrijpt, die kon ik niet laten lopen. Wat ook meespeelde, is dat ik de hele collectie in één keer kon overnemen. Dat kan ook niet iedere partij, dus de handen waren snel geschud. Ik heb er meteen een viertal trailers heen gestuurd, en nu staan ze bij mij. Geweldig verhaal toch?”

Laatste Kever die in Brussel van de band liep

Een mooi verhaal en bijzondere auto’s, dat valt wel op als we ze op ons gemak langslopen. Die blauwe Kever is niet zomaar een blauwe Kever. Mark: “Daar staat de laatste Kever die er van de band liep, een 1303 voor de kenners, uit 1975. Toen al lang prehistorisch. En hier, de 100.000ste Audi A1. Met handtekeningen van alle medewerkers. En daarachter de 500.000ste. Die hebben ze leuk gewrapt trouwens. Volgens mij zijn er ongeveer een miljoen A1’s gebouwd in Brussel.” Even verderop staat nog meer A1-pret: een S1 met een unieke gekko in de lak. “Ik moet nog uitzoeken wat hier precies het verhaal achter is, dat is ook een leuk onderdeel van zo’n aankoop. Je weet gewoon nog niet alles.”

Volkswagen Iltis met nul op de klok

Even verderop lopen we dan toch naar de VW Iltis, een auto waarvoor ‘lelijk’ niet eens de lading dekt, maar die in de historie van VW en Audi een cruciale rol heeft gespeeld. Er zijn er ooit 4000 gebouwd, maar overlevers zijn er niet veel. Mark: “Bij het testen van dit voertuig, ooit bestemd voor het leger, viel Audi als een blok voor de voordelen van vierwielaandrijving. Deze auto stond dus aan de basis van de legendarische Quattro. En daarbij nul kilometers op de klok!”

Golf Rallye met 50 kilometer

Die ultralage kilometerstand is een terugkerend thema. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Golf Rallye (50 kilometer en nóg unieker door z’n gele, Franse koplampen) en de nagelnieuwe Golf 2 GTI, Passat Variant GLX (36 kilometer), Polo 1.2, Golf V5 uit 1999 en ga zo maar door. Mark: “Zo’n V5, dat was écht geen lullige auto toen, nu nog steeds niet trouwens. En heb je dit al gezien? Deze Seat? Heeft het stuur rechts, gemaakt voor de Engelse markt. Ook leuk!”

Bij die galerie van lage kilometerstanden zijn er ook twee uitzonderingen. Eén is een Volkswagen Lupo 3L, die ultrazuinige kleine diesel, waarvan het interieur duidelijk zijn beste tijd heeft gehad. Mark legt uit: “Dit is waarschijnlijk een prototype, want alles ligt uit elkaar, het interieur is een allegaartje en de bedrading ligt her en der open.” Even verderop staat een Passat, in nieuwstaat, met een geheim. “Zie je die teller? Die staat op 232.000 kilometer! Dat kan niet, want die auto is gloednieuw. Ik denk dat een medewerker ooit gauw nog even een klokje heeft omgewisseld met zijn eigen Passat. Er zijn overigens nog wel meer auto’s bij met wat missende onderdelen, dus daar is wel eens wat ‘per ongeluk’ verdwenen, vermoed ik ...”

Netjes maken

Niet alleen de auto’s zijn dus uniek, ook de verhalen die eraan kleven. De hamvraag luidt natuurlijk: wat gaat Mark doen met al die auto’s? “Ze staan voorlopig mooi in mijn collectie. We gaan ze eerst netjes maken. Sommige zijn heel waardevol, voor andere exemplaren is het wat de gek ervoor geeft, maar ze zijn allemaal uniek. Dat is voor mij het mooist: zoiets kom je nooit meer tegen. Ik heb het geluk dat ik dit in één keer kon overnemen. De komende tijd ga ik beslissen welke auto’s er bij mij in de collectie blijven. De rest van de auto’s wordt geveild via Thecollectables.nl. In september organiseren we daar nog twee kijkdagen voor, dus heb je interesse in een auto met een mooi verhaal en weinig kilometers? Dan moet je die website zeker in de gaten houden.”