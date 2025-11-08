Komen ze weer met een feitje uit 1990, horen we je al denken, maar omdat dat het jaar is dat AutoWeek startte en dus 35 jaar bestaat, wroeten we wat vaker in het verleden. In 1990 was de turbodiesel in opkomst en er waren er zelfs al twee met directe inspuiting. Het betekende dat de magische grens van 200 km/h steeds meer in zicht kwam. Slechts een paar diesels haalden het, maar de diesel die er zelfs overheen denderde, deed het nog zonder directe inspuiting.

De auto’s die in dit artikel voorbijkomen, zijn allemaal diesels uit het topsegment. Zakelijke modellen met zelfontbrander die gezien hun prestaties eindelijk een beetje als alternatief konden gaan dienen voor een fatsoenlijke benzineversie. Daarvoor hadden ze minimaal 115 pk nodig, vaak uit een inhoud van 2,5 liter. In de meeste gevallen betroffen het overigens viercilinders. Neem de Alfa Romeo 164, die met zijn 2.5 Turbo Diesel van de Italiaanse dieselspecialist VM Motori 117 pk en 258 newtonmeter leverde. Dat moest volgens Alfa Romeo genoeg zijn voor een topsnelheid van exact 200 km/h en een 0-100-sprint die 10,8 tellen duurde. Daarmee was het overigens nog wel de traagste 164 die je in 1990 kon kopen, de 2.0 Twin Spark liep 10 km/h harder en accelereerde een volle seconde sneller van 0 naar 100. Een paar jaar later kreeg de diesel 125 pk en van die versie kun je hier nog een test lezen.

TDI: vooral zuiniger

Nieuwere techniek had de Audi 100 2.5 TDI aan boord. Dat was de allereerste TDI, dus een direct ingespoten turbodiesel van de Volkswagen Group, en de desbetreffende vijfcilinder leverde 120 pk en 265 Nm. Goed voor ook alweer exact 200 km/h, en jawel, hij sprintte net binnen de tien seconden van 0 naar 100. Het grote voordeel van de directe inspuiting was natuurlijk vooral het verbruik: met 5,7 liter per 100 kilometer volgens fabrieksopgave tegen 6,8 liter per 100 voor de Alfa 165 2.5 Turbo Diesel scheelde het een flinke slok. En die andere direct ingespoten diesel dan? Dat was natuurlijk de Fiat Croma Turbo D.i.D, die er al eerder was met die techniek dan de Audi. Hij had 7,0 liter per 100 kilometer nodig en haalde de 200 km/h niet.

Mercedes 300D Turbo topper

Er was nog een derde diesel die je op 200 echte kilometers per uur kreeg. Dat was de Mercedes 300D Turbo. Met zijn 147 pk sterke zescilinder topte hij op 202 km/h. Dan moest je wel de sedan nemen, want de TD Turbo, de stationwagon, haalde de 200 km/h net niet. Mercedes had wel meerdere diesels die harder liepen dan 190 km/h, de W124 250D Turbo, met de geblazen vijfcilinder haalde het, net als de 190D 2.5 Turbo, die dezelfde motor had.

Haalde een diesel in 1990 meer dan 190 km/h, dan was dat gewoon een topprestatie! Deze modellen flikten dat ook.