In Friesland is dat aanzienlijk minder: daar ligt het bedrag op nog geen €1.300. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste provincie bedraagt daarmee zo’n €700. Gemiddeld betalen Nederlanders jaarlijks bijna €1.600 aan hun autoverzekering.

Voor het onderzoek vergeleek Independer de premies op basis van één type auto: de Volkswagen Golf, een van de populairste modellen in Nederland. Het ging om de gemiddelde premie voor een WA+-verzekering in de eerste acht maanden van dit jaar.

Grotere kans op ongelukken

Volgens verzekeringsdeskundige Michel Ypma van Independer bieden de cijfers vooral een indicatie. "Rijd je in een nieuwe SUV of juist in een vijftien jaar oude kleine auto, dan kan je premie natuurlijk flink afwijken.” Het premieverschil tussen provincies heeft volgens Ypma meerdere oorzaken. Zo zijn de dichtbevolkte gebieden doorgaans duurder.

"Hoe meer auto’s er op de weg zijn, hoe groter de kans op ongelukken. Daarnaast is in stedelijke gebieden ook de kans op diefstal groter.” Ook de gemiddelde leeftijd van bestuurders speelt volgens Ypma een rol. In provincies als Groningen en Drenthe wonen relatief veel ouderen, terwijl in Zuid-Holland en Utrecht juist meer jongeren wonen.

30 procent duurder