'Hyundai kan grootste EV-aanbieder van Europa worden'

Hyundai denkt de grootste EV-aanbieder van Europa te kunnen worden. Het nieuwe submerk Ioniq moet daar met drie nieuwe elektrische modellen een belangrijke rol in gaan spelen. In 2025 wil het concern wereldwijd 1 miljoen EV's per jaar verkopen.

Hyundai hoopt samen met Ioniq, Genesis en Kia in 2025 10 procent van de wereldwijde EV-markt in handen te hebben. Het doel is om tegen die tijd 1 miljoen EV's per jaar te verkopen. Met name Ioniq moet daar een belangrijke rol in gaan spelen, met als zwaartepunt Europa. "In relatief korte tijd kunnen we de grootste aanbieder van EV's in Europa worden, vooral met de nieuwe EV's onder het submerk Ioniq", zegt Michael Cole, CEO van Hyundai Europe, tegen Automotive News. Hij schat de Hyundai-groep dit jaar alleen al in Europa 60.000 EV's op de weg gaat zetten. Dat is dus nog zonder de toevoeging van Ioniq, waar volgend jaar het eerste model van verwacht wordt.

Dat Ioniq een losstaand submerk zou gaan worden, was reeds bekend. Het merk komt in de komende jaren met de modellen 5, 6 en 7, die alledrie zijn gebaseerd op eerdere concept-cars van Hyundai. Een prototype van de Ioniq 5 is al op de Nürburgring gespot, wat erop wijst dat de plannen van Hyundai allerminst loze woorden zijn. De nieuwe modellen zullen op het 'electric Global Modular Platform (e-GMP) van Hyundai staan. De stap om Ioniq als individueel merk los te weken van Hyundai is vergelijkbaar met wat Geely via Volvo met Polestar heeft gedaan.