Hyundai Staria Load is flamboyante bestelbus

De Staria Load is simpelweg de bestelversie van de dit jaar gepresenteerde Hyundai Staria. De Staria is een futuristisch ogende MPV met een motorkap die vrijwel naadloos overloop in de voorruit. Het levert de auto een eigenwijs uiterlijk op, geholpen door een enorme ruitpartij en Robocop-achtige verlichting aan de voorzijde. De met recalcitrante details overladen Staria krijgt in Australië een bestelversie, de Staria Load. Deze Staria Load is een optisch bijzonder uitgeklede variant van de personenversie van de Hyundai Staria, maar oogt desondanks lekker excentriek. De Staria komt niet naar Nederland en dat geldt dus ook voor de Staria Load.

En dat is jammer, want ongeacht of je de Hyundai Staria nu als 'mooi', 'lelijk' of simpelweg als 'leuk' bestempelt, is het ontegenzeggelijk een frisse of originele verschijning tussen het vooral behoudend vormgegeven Europese bedrijfswagenpark. De Staria Load heeft geen spectaculaire ledverlichting, maar levert met zijn laag in de bumper geplaatste verlichting en nu onverlichte zwarte strip op zijn aflopende snuit toch het nodige visuele drama. De stalen wielen maken het plaatje op bijzondere wijze af. Back to basics. Ook aan de achterkant heeft Hyundai de gum ter hand genomen. Zo heeft de Staria Load ook de meest eenvoudige achterlichten die Hyundai voor het model heeft ontwikkeld, conventionele exemplaren die niet helemaal tot aan het dak doorlopen.

Hoewel ook het dashboard van de Staria Load eenvoudiger is uitgevoerd dan dat van de Staria, vinden we hier wel een digitaal instrumentarium en een 8-inch infotainmentscherm, al is dat laatste display minder uitgebreid dan de variant die in de personenversies leverbaar is. Ook opvallend: Hyundai geeft de Staria Load een conventionele automaathendel en geen klein knoppeneilandje om de transmissie mee aan te sturen. Wel zijn elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels standaard. Hyundai levert de Staria Load vooralsnog alleen in Australië en biedt versies met twee en met vijf zitplaatsen aan. Het laadvolume van de tweezitter bedraagt 4.935 liter, in de versie met extra zitplaatsen moet je genoegen nemen met 2.890 liter. Daarnaast levert Hyundai de Staria Load als je dat wilt ook met twee achterdeuren in plaats van een conventionele achterklep. In alle gevallen heeft de Staria Load een 2.2 liter diesel onder de kap die aan een achttraps automaat is geknoopt. De Staria Load mag 2.500 kilo (geremd) trekken. Hyundai levert de bus in de kleuren Shimmering Silver en - jawel - Creamy White. De vanafprijs ligt in Australië op omgerekend zo'n €31.000.