Hyundai schetst Aura

Onlangs liet de Indiase tak van Hyundai weten dat het onder de noemer 'Aura' een nieuwe sedan in de ontwikkelingskamers had staan. Vandaag is kan een blik worden geworpen op de eerste platen waarop iets van het design van de auto te zien is.

Hoewel het op deze designschetsen lijkt alsof de Aura een flitsende en dynamische gelijnde koets krijgt, lijkt de auto straks stukken ingetogener op te drogen. De Aura geldt namelijk als opvolger voor de Xcent, een auto die in 2014 werd gepresenteerd en die twee jaar geleden onder het mes ging. Wel lijkt Hyundai langer nagedacht te hebben over het ontwerp van deze Aura. De ietwat bijzonder ogende Xcent is in feite de sedanversie van de vorige generatie i10. Die i10 is in Europa opgevolgd door een nieuwe generatie en kort ervoor werd in India de optisch iets van ‘onze i10’ afwijkende Grand i10 Nios gepresenteerd. Die laatste fungeert als basis voor de Aura en dus droogt ook die auto op als een zeer compact sedannetje met een lengte van net geen vier meter. Op de motorenlijst komt niet alleen een benzinemotor, maar ook een dieselblok te staan, een 1.2 CRDi die naast de twee benzineversies (een atmosferische 1.2 en een geblazen 1.0) komt te staan.

Eenmaal op de markt moet de Aura het opnemen tegen auto's als de Ford Aspire (Ka Sedan), Volkswagen Ameo en Tata Tigor.