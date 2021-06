Hyundai neemt robotbouwer Boston Dynamics over

In december vorig jaar werd bekend dat Hyundai interesse had in de Amerikaanse robotfabrikant Boston Dynamics. In de Koreaanse autobouwer heeft Boston Dynamics nu definitief een nieuwe eigenaar gevonden. Boston Dynamics kwam eind 2013 voor enkele honderden miljoenen in handen van Google, al zette die techgigant het bedrijf al vrij snel in de etalage. Toyota leek interesse in Boston Dynamics te hebben, al kwam de robotbouwer uiteindelijk in handen van het Japanse Softbank. Hyundai heeft na een investering van een niet bekend gemaakt bedrag nu 80 procent van de aandelen van Boston Dynamics in handen, de resterende 20 procent blijft in beheer van Softbank.

Volgens Hyundai brengt de overname van Boston Dynamics de transformatie van het merk tot aanbieder van slimme mobiliteit een stap dichterbij. Dat Hyundai praktisch elke vorm van voortbewegen ondersteunt, bleek in 2019 toen het merk tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas de Elevate liet zien, een loopautootje in de meest letterlijke zin van het woord waar nagenoeg geen enkel terrein onbegaanbaar lijkt. Vorig jaar werd duidelijk dat Hyundai dergelijke Ultimate Mobility Vehicles daadwerkelijk gaat bouwen. Ook is Hyundai druk in de weer met zogenoemde Urban Air Mobility, 'vliegende auto's' dus. Of Hyundai nu het bij Boston Dynamics achter de knoppen zit straks ook hondautootjes gaat maken? We houden onze vingers gekruist. Zustermerk Kia heeft de K9 (spreek uit als Canine) in z'n gamma, met een beetje fantasie en een stevige vleug wishful thinking kan daar best iets leuks uit komen.

In een ietwat lachwekkende maar technisch indrukwekkende video laat Boston Dynamics al zien wat het allemaal in huis heeft: