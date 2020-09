Hyundai gaat 'transformerauto's' bouwen

In het Amerikaanse Silicon Valley (Californië) richt Hyundai haar nieuwe 'New Horizons Studio' op. Daar gaat men zich specifiek bezighouden met de ontwikkeling en de bouw van deze 'UMV's' (Ultimate Mobility Vehicles). Volgens Hyundai moeten dergelijke auto's vanwege hun bijzondere vorm van aandrijving bijvoorbeeld bij natuurrampen, of simpelweg in ruig terrein, verder kunnen gaan dan conventionele auto's. De wielen staan immers op een soort robot-poten die zich in allerlei bochten kunnen wringen. De UMV's kunnen daardoor als een krab of spin over slecht begaanbaar terrein paraderen.

Een concreet voorbeeld van zo'n UMV was er al begin 2019. Toen trok Hyundai het doek van de Elevate (zie foto hierboven en de overige foto's bij dit artikel). De basis is een bijzonder platform met in en uit te trekken 'poten' eronder. Aan elke poot zit een wiel met zijn eigen elektromotor. Er zijn tal van verschillende cabines mee te combineren. Hierboven zien we bijvoorbeeld een taxi, die vanwege de flexibiliteit van de aandrijflijn half op een trap kan staan om iemand in een rolstoel in de auto plaats te laten nemen. Volgens Hyundai is dit één van de vele voorbeelden waarom UMV's in de toekomst een grote rol kunnen gaan spelen in de mobiliteit.