Hyundai Mufasa: niet voor ons, wél nieuw

Er gaan op AutoWeek vrijwel geen dag voorbij zonder dag we ver over de grens turen om een glimp op te vangen van wat zich ver buiten de Europese grenzen afspeelt. Gisteren tilden we de Toyota Vitz op het podium en vandaag mag de Hyundai Mufasa zich in de kijker rijden.

Mufasa? Is dat niet die leeuw uit de Disney-klassieker De Leeuwenkoning? Zeker. Maar Mufasa is vanaf nu ook een SUV van Hyundai. Het samenwerkingsverband Beijng Hyundai heeft de eerste foto's vrijgegeven van de Hyundai Mufasa, die de Chinese landsgrenzen via de officiële kanalen waarschijnlijk niet gaat verlaten.

De Hyundai Mufasa is 4,48 meter lang en is daarmee praktisch net zo groot als de iX35 die Hyundai in China nog aanbiedt. Die iX35 is een technisch gemoderniseerde en van een compleet eigen koets voorziene variant van de iX35 die in 2015 in Europa plaats maakte voor de Tucson. Het zou goed kunnen dat de Mufasa die inmiddels op leeftijd geraakte iX35 gaat vervangen.

Het uiterlijk van de Hyundai Mufasa is voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl waarschijnlijk geen verrassing meer. Al in februari dook AutoWeek de eerste foto's van de Mufasa op in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie en onlangs blikte Hyundai met een studiemodel zelf vooruit op het model. De Mufasa is nog altijd niet in zijn geheel onthuld, maar wél zien we het exterieur van de definitieve auto nu vanuit alle hoeken. Hij is overladen met strakke lijnen en scherpe hoeken, heeft opvallend uitgeklopte wielkasten en een front waarin de verlichting is ondergebracht in verticale boemerangvormige delen. De auto komt in ieder geval met een ongeveer 160 pk sterke 2.0 op de Chinese markt.