Hyundai met SUV Concept naar Los Angeles

Hyundai omschrijft de vooralsnog simpelweg als SUV Concept aangeduide concept-car als een innovatieve, compacte hoogpotige die ook nog eens zuinig moet zijn. Dat laatste komt onder meer tot uiting in de aandrijflijn. De nog naamloze aandachtstrekker is namelijk voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn.

Hoewel Hyundai er geheimzinnig over doet, is het glashelder waar de Koreanen met dit studiemodel op vooruitblikken. Het prototype dient namelijk als directe voorbode van een nieuwe generatie van de Tucson. Op een ingepakt testexemplaar van de komende Tucson zagen we al een front dat sterke overeenkomsten vertoont met de neus van het nieuwe studiemodel, een voorkant die op zijn beurt weer afkomstig is van de HDC2 Grandmaster Concept (foto 7) en de Fil Rouge Concept (foto 8 en 9).

De huidige Tucson werd in 2015 in Genève gepresenteerd en ging vorig jaar onder het mes. Hoewel die Tucson met mild-hybrid techniek verkrijgbaar is, heeft de auto het zonder plug-in hybride variant moeten stellen. Dat verandert dus bij het komende model, al moet je ook reguliere benzine- en dieselversies verwachten. Of de zelfontbranders de Nederlandse prijslijsten halen, is overigens zeer de vraag.

Leuk weetje over de huidige Tucson: de onlangs bijgewerkte Chinese variant draagt een compleet andere snuit dan het Europese model. Ook de achterkant van die auto wijkt af van de kont die op 'onze' Tucson een plek heeft gekregen.