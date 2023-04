Hyundai Ioniq 5 met Disney-fantasie in productie

Hyundai is een opvallende samenwerking gegaan met Walt Disney Company dat in oktober dit jaar zijn honderdjarig bestaan viert. Het presenteert tijdens de New York International Auto Show de Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Concept.

De Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Concept is niet alleen een hele mond vol, maar ook daadwerkelijk een vooruitblik op een speciale editie van de Ioniq 5 die Hyundai in productie gaat nemen. Het is zoals gezegd een studiemodel en dat betekent dat lang niet alle optische aankleding het productiestadium gaat halen. Een concept-car die vooruitblikt op een speciale uitvoering. Bijzonder.

De Ioniq 5 Disney100 Platinum Concept is Gravity Gold gespoten, heeft 'op Disney geïnspireerde' wielen en natuurlijk een stel Disney100-badges in het in- en exterieur. Opvallender is de speciale verlichting aan de voorzijde. Hyundai spreekt van verlichte schermen waarop kleurrijke Disney-animaties te zien zijn. Als je de Ioniq 5 start hoor je 'iconische Disney-muziek, op het infotainmentscherm wordt een Disney-intro afgespeeld en in het glazen schuifdak en in het infotainmentscherm is - jawel - pixie dust verwerkt. Elfenstof, als we we het goed hebben. De sfeerverlichting in het interieur zou in staat moeten zijn een lichtshow af te spelen. Hyundai benadrukt dat de uiteindelijk te bouwen speciale reeks Ioniqs 5 niet over alle in het studiemodel getoonde extraatjes zullen beschikken.

We verwachten dat de later te onthullen speciale Ioniq 5-editie puur een Amerikaans feestje zal zijn, maar we wilden hem jullie niet onthouden.