Hyundai zet in op 700.000 waterstofauto's per jaar

Een groot pijnpunt voor velen in de overweging van een EV blijft de tijd die nodig is om een volle 'tank' te krijgen. Met een waterstofauto is dat probleem er niet en kan er gewoon na een paar minuten weer met volle actieradius verder worden gereden. De brandstofcel levert de elektriciteit voor de motor en je weet zeker dat je niet vervuilt; de enige uitstoot is water. Een ander groot voordeel is dat er - in tegenstelling tot reguliere EV's - geen schaarse metalen nodig zijn voor de productie van de aandrijflijn. Hyundai en Kia zien er dan ook wel toekomst in en investeren de komende jaren maar liefst zes miljard euro in de ontwikkeling van waterstofauto's.

In een gesprek met AutoWeek legt ontwikkelingschef Sae-Woo Kim uit dat de beperkte logistieke mogelijkheden, die de waterstofauto nu nog tegenwerken, geen breekpunt zijn. "De omstandigheden zijn flink veranderd. In 2013 keken we nog hoeveel stations er waren, om daar de aantallen op af te stemmen. Een paar honderd per jaar. Van daaruit hebben we dat langzaam opgeschroefd, maar er zijn er nog steeds niet meer dan ruim duizend gebouwd", aldus Kim. Dat gaat de komende jaren veranderen, want de productie gaat fors omhoog naar 700.000 per jaar over tien jaar, zo vertelt hij. "De aantallen gaan vanaf komend jaar razendsnel omhoog en de kosten zullen bijpassend snel dalen. Binnen vijf jaar is de waterstofauto kostentechnisch concurrerend met een batterij-elektrisch auto", aldus de Zuid-Koreaan.

Het volledige interview met Sae-Woo Kim lees je in AutoWeek 51/52, die nu in de winkel ligt.