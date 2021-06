‘Hyundai heeft al in 2025 vliegende taxi’

Hyundai zet vaart achter zijn 'vliegende auto’-plannen. Al in 2025 moet het mogelijk zijn om in een vliegende taxi van de Koreaanse autobouwer te stappen. General Motors is ook bezig, maar neemt volgens dezelfde berichten tot 2030 de tijd.

Hyundai richtte al in 2019 een aparte divisie op voor de ontwikkeling van wat we maar even vliegende auto’s zullen noemen. Het ultieme toekomstbeeld uit stripverhalen is volgens de Koreanen minder ver weg dan je denkt.

Eerder noemde Hyundai nog 2028 als startjaar, nu valt dat mogelijk al drie jaar eerder. Tegenover Reuters verklaart COO Jose Munoz dat het al in 2025 ‘en misschien nog eerder’ mogelijk moet zijn om in een door Hyundai gebouwde vliegende taxi te stappen, te beginnen op Amerikaanse vliegvelden.

Denk bij deze vliegende auto’s overigens niet aan een auto die ook kan vliegen, zoals de Nederlandse Pal-V Liberty. Het ‘auto’-gedeelte van het Hyundai-concept betekent vooral dat het om individueel vervoer gaat, in eerste instantie in de vorm van een taxi en dus met een bestuurder die hopelijk weet wat hij of zij doet. Een ander belangrijk verschil met reguliere vliegtuigen is dat het om elektrische vliegmachines moet gaan. Hyundai liet eerder al eens zo'n apparaat zien in de vorm van de S-A1.

Hyundai is zeker niet het enige bedrijf dat zich bezighoudt met dit concept. Buiten tal van start-ups en techbedrijven vinden we ook talloze autobouwers in deze vijver, waaronder General Motors. Dat roept tegenover Reuters eveneens een mogelijk startjaar: in 2030 hopen de Amerikanen zover te zijn.