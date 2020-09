Hyundai’s Ioniq Concept Cabin toont binnenkant EV’s

Hoewel Hyundai al goed boert met zijn elektrische modellen, zitten er de komende tijd nog veel meer nieuwe EV’s in het Zuid-Koreaanse vat. Deze nieuwe Concept Cabin geeft een kijkje in de binnenkant van de elektrische Ioniq’s die volgen.

Waar de Hyundai Kona en Ioniq Electric nu gewone Hyundai’s zijn, maar dan met een elektromotor, lanceert Hyundai begin volgend een geheel nieuw submerk voor zijn toekomstige EV’s. Een bekende naam keert dan terug, want elke elektrische Hyundai behoort voortaan tot de Ioniq-familie. De Ioniq 5 moet begin volgend jaar het startschot geven voor deze nieuwe weg die Hyundai inslaat.

Na verschillende concept-cars die vooral de nadruk legden op de buitenkant, is het nu tijd voor de Ioniq Concept Cabin. Daarmee laat het merk zien tot wat het in staat is met de binnenkant. Voor de nieuwe vooruitblik ging Hyundai de samenwerking aan met techbedrijf LG Electronics. Het draait bij de Concept Cabin vooral om de klantervaring. De grote eyecatcher is het 77-inch OLED-scherm dat de ontwerpers in het plafond monteren. Met dat scherm kunnen twee personen tegelijk hun eigen content weergeven. Het geluid wordt door de luidsprekers in de hoofdsteunen gepompt.

Daarnaast zorgt een vloerreinigingsrobot samen met de gereviseerde UV-LED-lampen ervoor dat de cabine schoon en gedesinfecteerd blijft: altijd handig in deze gekke tijden! Hyundai is van plan om dergelijke ervaringen - wellicht in iets ‘normalere’ vorm - aan te bieden, te beginnen met Ioniq 5 die begin volgend jaar volgt. De 45 Concept was daar een voorbode van. Het belooft dus een compacte middenklasser te worden. Later volgen in ieder geval nog de Ioniq 6 en 7. We zijn benieuwd!