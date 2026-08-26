Hyundai gaat de hoogte in met de Palisade High Roof

Chinezen zijn dol op lengte en beenruimte, Koreanen zoeken luxe kennelijk vooral in de hoogte. Deze Palisade High Roof is het eerste bewijs daarvan op SUV-basis.

Tot nu toe baseerden Kia en Hyundai dit soort extra hoge, extra luxe modellen op personenauto’s en MPV’s, maar nu is ook in deze obscure categorie het SUV-tijdperk aangebroken. Hyundai presenteert een High Roof-versie van de Palisade, de grootste niet-elektrische SUV van het merk. De High Roof is 24 centimeter hoger dan zijn al erg forse basis en past met een hoogte van 2,05 m niet in veel Nederlandse parkeergarages.

Dat hoeft uiteraard ook niet, want hier is de Palisade High Roof in geen velden of wegen te bekennen. In Zuid-Korea kan hij naar verluidt wel in garages, en daar gaat het om. Het hogere dak zorgt volgens Hyundai voor een ‘luxe rijervaring’, mede dankzij de sfeerverlichting en slim weggestopte leeslampjes. In deze auto gaat alles om de luxe achterin. Hyundai voorziet in riante zetels die helaas niet op de foto’s staan, een sterrenhemel zoals in een Rolls-Royce, verwarmde en gekoelde bekerhouders, ‘premium’ afwerking en allerlei personalisatiemogelijkheden. Het hoge dak biedt bovendien ruimte voor een groot scherm, zodat passagiers hier lekker een filmpje kunnen kijken. Loungen maar!