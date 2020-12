Hyundai en Kia belichten modulaire-GMP-platform

In het voorjaar komt de Hyundai Group met de eerste compleet nieuw ontwikkelde elektrische auto. Het is de eerste van een serie van 23 batterij elektrisch modellen die Hyundai, Kia en Genesis de komende vijf jaar lanceren. Ze reiken van het C-segment tot dikke reisauto’s tot vijf meter lang en zeer snelle sportwagens. Daar hoort ook een nieuw modulair elektrisch platform bij: E-GMP

Het zogenaamde E-GMP platform krijgt 800 volt accutechniek, kan extreem snel ‘hyper’ laden – 400 en 800 volt - en er is een keuze uit ‘standaardaandrijving’ (achter dus) en vierwielaandrijving. Bij die laatste kan de extra voorwielaandrijving zichzelf onder lage belasting loskoppelen, om onnodig verbruik te voorkomen.

Dat zal van pas komen bij het supersportwagenmodel dat R&D-topman Albert Biermann maar meteen aankondigde. Als voormalig autosportman doet die hem tijdens de persconferentie zichtbaar het meeste plezier. “Tot 600 pk, nul naar honderd in 3,5 seconden en een top van 260 kilometer per uur. Zonder schakelen…”

Ioniq 5

De productieprimeur is over een maand of vier voor de Ioniq 5: het is de eerste specifiek voor elektrisch rijden ontwikkelde Hyundai. Ioniq is in dit geval overigens de merknaam voor een drietal modellen. De Ioniq 5 is de productieversie van de Hyundai 45 Concept. De Ioniq 6 en 7 volgen. Daarnaast komen er als gezegd nog tientallen andere modellen van de Hyundai Group-merken. Overigens blijven de huidige populaire modellen op basis van een aangepast verbrandingsmotor platform vooralsnog leverbaar. De Ioniq 6 wordt de productieversie van de Hyundai Prophecy Concept.

Bij de virtuele presentatie en -interviews met de specialisten in de R&D-afdeling Namyang valt meteen op dat Hyundai weliswaar ongeveer de koers volgt van Volkswagens MEB-platform, maar een stap verder gaat. Het ‘surfboard’ is tussen opvallend grote wielen is verbluffend ‘plat’ gehouden. Het accupakket meet in de hoogte niet meer dan dertien centimeter. E-GMP krijgt tegen de achterkant van dat pakket een geavanceerde multilink-achterwielophanging mee.

Ook de nieuwe aandrijftechniek zelf oogt (en is!) extreem compact en wordt met een soort verdwijntruc grotendeels tussen de wielen samengebouwd met de as en lagers. Dat is mogelijk dankzij een zeer hoogtoerige – 20 duizend toeren – elektrische motor met oliekoeling en een nieuw type rotor. Bizar klein Vrijwel alle bijbehorende techniek voor de aandrijving is aan de unit gebouwd. Vermogen? Van zo'n 100 pk tot zo'n 275 pk.

Efficiënt in twee richtingen

Een nieuw hightech type omvormer en -regeltechniek vergroot de range volgens Biermann alleen al met vijf procent. Nieuwe lithiumion-accutechnologie in de modules is nog eens goed voor een tien procent grotere energiedichtheid. Met het krachtigste pakket belooft Hyundai een WLTP-range tot 500 kilometer.

Hyundai gaat nog eens stapje verder met de implementatie van ‘bi-directionele’ elektrisch techniek. Als je wilt kan de auto 3,5 kW leveren aan je huis, de kampeerplek of pakweg een gestrande auto. Die kan na een uurtje ‘buddy’ laden weer tien tot vijftien kilometer rijden, claimt Biermann. Het systeem heet Integrated Charging Control.