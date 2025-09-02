De Hyundai Ioniq 5, 6 en 9 krijgen er spoedig een compacter broertje bij. Die gaat Hyundai Ioniq 3 heten en het is die auto waar de Koreanen tijdens de IAA van München binnenkort op vooruitblikken.

We hebben te maken met een tweede vooruitblik op een vooruitblik. Hyundai geeft voor de tweede keer een visuele glimp van een studiemodel dat binnenkort tijdens de IAA debuteert. Dat nieuwe studiemodel luistert naar de naam Concept Three en is op zijn beurt een voorbode van een nieuwe compacte elektrische Hyundai. Naam 'Concept Three' zegt genoeg: we hebben hier te maken met een vooruitblik op de Hyundai Ioniq 3, de nieuwe compacte elektrische telg van de Ioniq-familie.

Eerder dit jaar kon AutoWeek je de eerste foto's laten zien van een fanatiek met camouflageplakkers ingepakte elektrische Hyundai. Toen speculeerden we dat die auto zomaar Ioniq 2 of Ioniq 3 zou kunnen gaan heten. We schreven dat we voorlopig inzetten op Ioniq 2, maar spraken de wens uit niet door jullie niet in het graf geknuppeld te worden als het toch 'Ioniq 3' zou worden. Dat blijkt nu toch het geval. Hoe dan ook: de Ioniq 3 wordt een compacte elektrische hatchback met cross-overtrekjes en een ietwat aflopende daklijn die overgaat in een vrij vlak liggende achterruit. De kont van de auto lijkt vrij hoog te worden. Een soortgelijke lijn zien we op de nieuwste schets die Hyundai van de Concept Three vrijgeeft.

Nieuwe informatie over de Concept Three geeft Hyundai nog niet.