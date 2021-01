Hyundai bouwt brandstofcelfabriek in China

Hyundai Motor Group breidt haar inzet op waterstof uit door een nieuwe brandstofcelfabriek in China te openen. De fabriek moet in 2022 operationeel zijn.

Bij Hyundai geloven ze in een aanzienlijke rol voor waterstof in de mobiliteit van de toekomst. Eind 2019 kwam dat tot uiting in een concreet doel. Hyundai Motor Group stelde toen dat het eind dit decennium per jaar 700.000 auto's met een brandstofcel wil bouwen. De komende jaren moet de eigen productie van brandstofcellen geleidelijk aan flink toenemen om op dat aantal uit te komen. Een nieuwe brandstofcelfabriek in China gaat daaraan bijdragen. Het is de eerste dergelijke fabriek van Hyundai buiten thuisland Zuid-Korea.

De fabriek komt in Guangzhou, een miljoenenstad net boven Hongkong. De provincie Guangdong investeert mee in de fabriek. In februari begint de bouw van de fabriek en in de tweede helft van 2022 moet de productiefaciliteit operationeel zijn. Aanvankelijk begint men er met een jaarlijkse productie van 6.500 brandstofcellen, maar dat moet ieder jaar flink toenemen. Dat mag ook wel, als je kijkt naar het doel van Hyundai. De andere fabriek, in Chungju in Zuid-Korea, opende vorig jaar en begint met een jaarlijkse productiecapaciteit van pakweg 12.000 brandstofcellen.

Momenteel levert Hyundai hier in Europa de Nexo (foto) en is het begonnen met de levering van vrachtauto's met een brandstofcel. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden om brandstofcellen te leveren voor de Ineos Grenadier. Dat is een tweesnijdend zwaard: voor Ineos is het interessant om de Grenadier ook met brandstofcel te leveren en op haar beurt produceert Ineos 300.000 ton waterstof per jaar. Met een grote eigen brandstofcelproductie en een potentiële flinke leveringsdeal met Ineos ziet het er rooskleurig uit voor de waterstoftoekomst van Hyundai.