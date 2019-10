‘Hype rondom deelauto niet gerechtvaardigd’

Volgens een recent onderzoek van adviesbureau A.T. Kearney levert de deelauto in Europa niet het gewenste effect. Car sharing groeit snel, maar ‘de hype is niet gerechtvaardigd’, aldus de consultant.

Deelauto’s komen vooral voor in grote steden, waar ze moeten zorgen voor een lagere parkeerdruk en minder autobezit. Een onderzoekrapport van het wereldwijd opererend adviesbureau A.T. Kearney, dat ook een groot kantoor heeft in Nederland, stelt dat er in Europa relatief weinig steden zijn met een echt hoge bevolkingsdichtheid én de meeste steden ook geen grote agglomeraties kennen, waardoor het gebruik van een deelauto niet zo aantrekkelijk is. Mede daardoor gebruiken mensen die een deelautoabonnement hebben, de auto’s niet zo vaak. Als ze er een gebruiken, is dat vaak als handig en goedkoop alternatief voor het openbaar vervoer en niét voor bezit van een privéauto, zo wijst het onderzoek van A.T. Kearney uit. Het onderzoek vond hoofdzakelijk plaats in Duitsland, maar in andere West-Europese landen is het resultaat ook van toepassing, aldus het bureau.

De deelauto snoept dus af van de OV-markt en niet van de hoeveelheid privéauto’s in de stad. Een ander nadeel van het concept zit ‘m in het nut van de auto. Zoals door het adviesbureau gesteld, zien mensen de deelauto als een handig en relatief goedkoop alternatief voor het openbaar vervoer. Het is dus van belang de deelauto tegen een scherp tarief aan te bieden. Daardoor is het lastig om een dergelijke service winstgevend te maken.

Ondanks de uitkomst van dit onderzoek, groeit het aantal deelauto’s in Nederland volgend jaar flink. Momenteel telt ons land ongeveer 51.000 deelauto’s. In 2020 voegen verschillende ondernemingen daar 20.000 auto’s aan toe: een groei van 40 procent. Omdat deelauto’s volgens A.T. Kearney tot dusver niet opleveren waarvoor ze bedoeld zijn, doet het bureau een paar aanbevelingen voor bedrijven die deelautosystemen willen opzetten.

Zo zeggen de adviseurs bepaalde voordelen te koppelen aan een deelautoabonnement, zoals voor de deelauto gereserveerde parkeerplekken en kortingsabonnementen in combinatie met OV-aanbieders. Daarnaast zouden aanbieders van deelauto’s hun verhuurlocaties zorgvuldig moeten kiezen. Een stad met een hoge bevolkingsdichtheid, meerdere stadskernen en overheidssubsidie voor deelauto's verdient de voorkeur. Tot slot is het slim om deelauto’s te richten op jongvolwassenen, want die staan gemiddeld genomen positiever tegenover alternatieve vervoerswijzen.