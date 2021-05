Er kan voorzichtig aan weer wat meer gekeken worden naar vakanties in het buitenland en veel mensen willen op hun bestemming dan ook graag een auto huren. Dat zorgt nu al voor de nodige nare verrassingen. Huurauto's zijn op aardig wat populaire bestemmingen flink duurder geworden. AutoBild dook in de prijzen en ziet op verschillende plekken flinke prijsstijgingen ten opzichte van vorig jaar.

Wie bijvoorbeeld op Mallorca een auto wil huren, is al snel zo'n € 63 per dag kwijt voor een kleine auto. Dat is een 150 procent stijging ten opzichte van vorig jaar. Op Ibiza ben je pakweg € 68 per dag kwijt, 125 procent stijging ten opzichte van 2020. Op het Spaanse vasteland is het iets minder gortig, met net geen € 40 per dag, maar dat is wel mooi even 166 procent hoger dan vorig jaar. In Griekenland ben je nu pakweg € 45 kwijt per dag, ten opzichte van net geen € 18 in 2020, een ruime verdubbeling van de prijs dus. In Italië en Portugal zijn de prijzen ook verdubbeld en in Frankrijk kwam er 50 procent bovenop. Volgens AutoBild zijn alleen in Turkije de prijzen vrijwel stabiel gebleven.

Er zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst is de vloot van veel verhuurmaatschappijen beperkt. Vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis hebben veel maatschappijen uitbreiding van het wagenpark laten wachten. Op dit moment is uitbreiding misschien wel weer verstandig, maar is het juist extra ingewikkeld vanwege de chiptekorten en de daardoor oplopende levertijden. Ook verhogen sommige maatschappijen het bedrag vanwege verzekeringen. Met een beperkt aanbod kunnen ze immers niet veroorloven dat er auto's tussenuit vallen.