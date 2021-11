Hummer wordt mogelijk weer legervoertuig

De nieuwe volledig elektrische Hummer treedt mogelijk in de voetsporen van zijn verre voorvader, de Humvee. General Motors en het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten zijn daarover met elkaar in gesprek.

Hummer dankt zijn bestaan aan de Humvee, een offroader voor militair gebruik die op zijn beurt voortzette wat ooit begon bij de Willys Jeep. De volledig elektrische GMC Hummer is dus in zijn oorsprong onlosmakelijk verbonden met het Amerikaanse leger en het is die connectie die nu weer aangehaald wordt. GM en Defensie verkennen wat er mogelijk is om weer met een militair inzetbare Hummer te komen.

Het Amerikaanse medium CNBC bericht dat de gesprekken al in een aardig vergevorderd stadium zijn. Er is wel een enigszins teleurstellend gerucht over de nieuwe 'Humvee' voor wie hoopt dat ook de militaire versie weer zo sterk op zijn voorvader lijkt als de voor de burgers bestemde Hummer. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie is naar verluidt vooral geïnteresseerd in de basis van de Hummer en wil samen met GM daarop een nieuwe op militaire wensen aangepaste koets neerzetten. Het is dus nog maar de vraag of de GMC Hummer qua uiterlijk ook als voorbeeld voor het voorlopig als 'eLRV' aangeduide voertuig dient.

Volgend jaar moeten de eerste prototypen gebouwd worden en krijgen we dus mogelijk al wat te zien van de eLRV. Wat het ook wordt, dat het Amerikaanse leger zijn troepen meer elektrisch wil gaan verplaatsen, is natuurlijk al bijzonder. In de landen waar de Amerikanen in groten getale actief waren met Humvees stikt het nou niet bepaald van de laadpalen. De overstap naar elektrisch is wel mooi in lijn met het doel van president Joe Biden. De 78-jarige democraat wil het wagenpark van de overheid volledig elektrisch maken.