Humble One moet eerste 'zonne-SUV' worden

Autoland is weer een nieuwe naam rijker. In Los Angeles is Humble Motors neergestreken, dat zich als doel heeft gesteld de eerste SUV te produceren die puur en alleen op zonne-energie kan rijden.

De Nederlandse Lightyear One lijkt serieuze concurrentie te krijgen. Het in oktober 2020 door ene Dima Steesy uit de grond gestampte Humble Motors wil namelijk 's werelds eerste SUV bouwen die de voor zijn elektrische aandrijflijn benodigde energie opwekt met zonnecellen. Humble Motors, dat zich presenteert als 'techbedrijf' en nog naarstig op zoek is naar investeerders, geeft de eerste informatie én foto's vrij van de One, Humbles beoogde eerste model.

De Humble One is een SUV met een agressieve neus, verzonken handgrepen, zogeheten suicide doors en een ietwat inwisselbare achterkant. De auto heeft onder meer zonnecellen op het dak, maar krijgt volgens Humble Motors ook 'uitvouwbare vleugels' om extra van de zonnestralen te kunnen snoepen. De auto zou, afhankelijk van de hoeveelheid zon, op deze manier dagelijks zo'n 30 tot 95 kilometer actieradius moeten kunnen bijladen. Humble Motors strooit met meer cijfers van zijn vijfzits-SUV. Zo moet de One tot zo'n 1.035 pk sterk zijn en moet het niet nader gespecificeerde accupakket goed zijn voor een totale actieradius van dik 800 kilometer. Geen zon 'in de buurt'? Geen probleem, volgens Humble Motors. De One is namelijk ook thuis aan de lader en via reguliere laadpunten op te laden.

Het team van Humble Motors bestaat volgens de fabrikant uit knappe koppen die onder meer bij Ford, Ferrari en zelfs in de Formule 1 ervaring hebben opgedaan. Zo zou het bedrijf onder meer een voormalig ontwerper van een Formule 1-auto en het voormalig Head of Fuel Cells van Ford hebben aangetrokken.

De Humble One is al online te reserveren. Geïnteresseerden kunnen een aanbetaling doen van 300 dollar. Humble Motors hoopt zijn eerste auto's in 2025 te kunnen leveren. De verwachte vanafprijs: omgerekend zo'n € 93.000.