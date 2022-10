'Houd veelplegers in het verkeer langdurig in de gaten'

Mensen die vaak flink de mist in gaan in het verkeer moeten langdurig gemonitord worden om leed te voorkomen. Die oproep doet de directeur van Fonds Slachtofferhulp. Veelplegers zouden niet zomaar zonder toezicht weer de weg op moeten kunnen na een inbeslagname van het rijbewijs.

Verkeersdeelnemers die nu hun rijbewijs kwijtraken na roekeloos rijgedrag, kunnen bij het terugkrijgen van het rijbewijs gewoon weer de weg op alsof er niets is gebeurd. Dat is het Fonds Slachtofferhulp een doorn in het oog. Directeur Ineke Sybesma pleit ervoor om veelplegers scherp in de gaten te houden als ze weer de weg op gaan. Sybesma haalt daarbij een eerder onderzoek aan van Fonds Slachtofferhulp, waaruit bleek dat veel ernstige verkeersmisdrijven aan veelplegers toe te schrijven zijn: "Bij ons onderzoek naar roekeloosheid viel op dat er in ruim een derde van de onderzochte verkeersmisdrijven waarbij gewonden of doden vielen, een dader betrokken was die al veel op z’n kerfstok had. En soms het ongeval zelfs veroorzaakte zonder geldig rijbewijs vanwege een eerdere veroordeling."

Vooral dat laatste is volgens Sybesma een teken dat er echt wat moet veranderen: "Veelplegers, zeker als zij slachtoffers hebben gemaakt, dienen pas weer een auto te mogen besturen als deskundigen hebben bepaald dat het besturen van een auto hen werkelijk kan worden toevertrouwd. Als ze inzien dat je in het verkeer verantwoordelijkheid voor anderen draagt." Volgens Sybesma kan er wat dat betreft geleerd worden van hoe het in zijn werk gaat bij voorwaardelijke gevangenisstraffen. "(...)waarbij de veroordeelde zich aan strikte voorwaarden moet houden en zich onder begeleiding weer mag begeven in de samenleving. Dit om herhaling te voorkomen. Dat fenomeen kent de wet nauwelijks voor verkeersmisdrijven. In de meeste gevallen krijg je een ontzegging van het rijbewijs voor een maximum van drie jaar. Daarna mag je gewoon je rijbewijs weer ophalen, nadat je hebt laten zien dat je nog weet hoe je een auto moet besturen."

Het belang van scherper toezicht op mensen die na invordering weer de weg op mogen, illustreert Sybesma aan de hand van een recente tragedie. Eerder dit jaar werden in Alblasserdam twee jonge vrouwen doodgereden door iemand die eerder al 12 zeer ernstige verkeersovertredingen had begaan. Van lerend vermogen was bij diegene duidelijk geen sprake. Als hij onder toezicht was gesteld, was het leed mogelijk voorkomen. Sybesma: "Het rijbewijs lijkt een grondrecht, waaraan voor mensen die een spoor van vernieling trekken, veel te weinig beperkingen en toezicht geldt."