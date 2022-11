Hongqi komt met elektrische SUV voor hoge functionarissen

Het Chinese Hongqi heeft zijn weg naar Nederland gevonden. Met de E-HS9 verkoopt het hier een hoekige elektrische SUV. Mogelijk zien de Hongqi's er ook in Nederland heel anders uit. Op deze patentplaten is namelijk een nieuwe en nog nooit eerder getoonde conceptuele SUV te zien.

In april 2021 liet Hongqi met de L Concept een studiemodel zien waarmee het merk toonde wat je in de toekomst op designvlak van een deel van het merk kunt verwachten. In de database van een groot patentbureau heeft AutoWeek patenttekeningen gevonden van een nieuw studiemodel van Hongqi. Dat is in tegenstelling tot de L Concept geen sedan, maar een SUV. Die is overgoten met een vergelijkbare designtaal als de L Concept. We zien ronde vormen, uit horizontale segmenten opgebouwde achterlichten en een heftig front met daarin een enorm hekwerk dat geflankeerd wordt door relatief kleine koplampen.

Hongqi - het luxemerk van FAW - voert in thuisland China een speciale modellijn met auto's die niet door Jan en alleman kunnen worden gekocht maar die zijn voorbehouden aan onder meer hooggeplaatste overheidsfunctionarissen. Die auto's hebben een L in de naam, gevolgd door een nummer. Hongqi levert onder meer de L5, L7 en L9, achtereenvolgens 5,55, 6,01 en 6,4 meter lange sedans met een sterk retrodesign. Gezien de vorig jaar getoonde L Concept een L in zijn naam had, is het aannemelijk dat Hongqi met die concept-car vooruitblikte op hoe het zijn exclusieve L-modellen gaat vormgeven. Die reeks exclusieve modellen kan zomaar uitbreiding krijgen met een SUV.

Sijpelt dit Hongqi-design dan ook door naar de overige modellen? Waarschijnlijk niet, het is namelijk aannemelijk dat Hongqi zijn exclusieve auto's niet dezelfde designtaal wil geven als de modellen die wel 'door het volk' kunnen worden gekocht.