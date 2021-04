Hongqi S9 is Chinese hypercar

De Hongqi S9 Concept die in 2019 tijdens de IAA van Frankfurt zijn werelddebuut beleefde, heeft officieel een productieversie. De rode S9 op deze foto's is een door niemand minder dan Walter de'Silva getekende plug-in hybride hypercar die Hongqi samen met het Chinees-Italiaanse engineering- en designbureau Silk EV gaat bouwen.

De Hongqi S9 is een plug-in hybride waarvan de verbrandingsmotor een V8 is. Eerder maakte Hongqi al bekend dat die achtcilinder een inhoud heeft van 4,0 liter. Die biturbo V8 zou samen met een elektromotor goed zijn voor maar liefst 1.419 pk. Hongqi heeft een hele lijn met exclusieve S-modellen in vat zitten, auto's die stuk voor stuk door De'Silva getekend moeten worden. De S9 is in ieder geval uitgerust met elektrochromatische ruiten, glas waarvan de mate van transparantie valt te regelen, en bevat een groot aantal uit koolstofvezel vervaardigde delen. In het interieur zitten drie displays en dat betekent dat ook de bijrijder een scherm voor zijn of haar snufferd heeft. Hongqi slaat de orderboeken nog dit jaar open en zegt in totaal 99 exemplaren te gaan bouwen.

Maar er is meer Hongqi-nieuws. Zo neemt het bedrijf een wel heel opmerkelijk studiemodel mee dat luistert naar de naam L Concept. Deze L Concept is een designstudie die tot op zekere hoogte aangeeft welke designrichting Hongqi de komende jaren in zal slaan. De L Concept is een met opvallende verlichting bedeelde, gelikt gelijnde sedan met suicide doors en een minstens zo eigenwijs vormgegeven achterruit. Meer Hongqi-nieuws? Zeker. Zo parkeert het bedrijf ook de E-QM5 op de Chinese beursvloer. Dit is een 5,04 meter lange elektrische sedan die gewoon in productie gaat. De auto is getekend door niemand minder dan voormalig Rolls-Royce-ontwerper Giles Taylor. De E-QM5 heeft volgens Chinese media een 55 kWh accu en een 136 pk sterke elektromotor. De elektrische sedan is overigens gebaseerd op een reeds bestaand model van Hongqi: de H5.