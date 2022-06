Honda ZR-V: nu ook vanbinnen

Een volledig nieuwe auto die geen directe opvolger is van een bestaand model is natuurlijk altijd interessant. Dat is dan ook de reden dat we al meermaals uitgebreid hebben geschreven over de Honda ZR-V, een nieuwe SUV die vanaf volgend jaar een plekje krijgt tussen de HR-V en de CR-V. In de Verenigde Staten komt de ZR-V op de markt als HR-V en die Amerikaanse HR-V is - net als de Chinese versie van de ZR-V - al gepresenteerd. Het uiterlijk van de Honda ZR-V kent dan ook geen verrassingen meer, maar tot op heden was onbekend hoe de ZR-V vanbinnen vormgegeven wordt. Honda heeft nu het interieur vrijgegeven van de Amerikaanse HR-V en dus weten we nu ook hoe de werkplek van de ZR-V opdroogt.

De nieuwe ZR-V deelt zijn platform met de nieuwe Honda Civic en komt in Europa alleen met een van die auto geleende hybride aandrijflijn op de markt. Het is vast geen verrassing dat de ZR-V ook in het interieur sterke overeenkomsten vertoont met die nieuwe Civic, al is de boel zeker niet volledig overgenomen. Hoewel de algehele vorm van de werkplek overeenkomt met die van de Civic en zaken als het stuurwiel en het knoppeneiland voor onder meer de klimaatregeling hetzelfde lijken, zien we verschillen in de uitvoering van de ventilatieroosters. Daarnaast heeft de ZR-V een volledig eigen middentunnel. Kleine kanttekening hierbij: de foto van het interieur van de Amerikaanse HR-V is van de daar vooralsnog enige beschikbare motorversie: de niet-hybride 1.5. Het is niet ondenkbaar ZR-V met hybride aandrijflijn een andere middentunnel krijgt dan de getoonde niet-hybride variant.

De Honda ZR-V wordt zo'n 4,57 meter lang. Dat maakt hem zo'n 23 centimeter langer dan de HR-V waar hij in Europa een stapje boven komt te staan. De huidige CR-V is slechts enkele centimeters langer, maar er zit een splinternieuwe CR-V in het vat die met 10 centimeter groeit tot 4,7 meter. De ZR-V komt in 2023 op de Nederlandse markt. In datzelfde jaar introduceert Honda de nieuwe CR-V én een volledig elektrisch equivalent van de HR-V. Eind dit jaar beleeft de nieuwe Civic Type-R zijn debuut.