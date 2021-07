Honda verkoopt 15 miljoenste auto in China

Honda meldt trots dat het zijn 15 miljoenste auto in China heeft verkocht. Het merk heeft in totaal 22,5 jaar nodig gehad om die mijlpaal te bereiken.

Honda lijkt een Excel-sheet vol interessante cijfers te hebben gevonden. Zo maakte het merk onlangs melding van de verkoopsuccessen van zowel de N-Box als de complete N-familie. Honda meldt nu trots dat het in China zijn 15 miljoenste auto heeft verkocht.

Honda startte zijn Chinese avontuur in 1998 toen het samen met het Chinese GAC Group de joint-venture Guangzhou Honda Automobile uit de grond stampte. Dat inmiddels GAC Honda geheten samenwerkingsverband startte in 1999 met de productie van de Accord in China, een auto waar in januari 1999 de eerste exemplaren de fabriekspoorten van verlieten. In 2003 zag Honda's tweede Chinese joint-venture het levenslicht: Dongfeng Honda. Dongfeng Honda slingerde in 2004 de productieband van de CR-V aan. Inmiddels hebben Dongfeng Honda en GAC Honda overlappende modellengamma's vol met nagenoeg dezelfde auto's die op detailniveau van elkaar afwijken en andere modelnamen hebben.

Honda maakt van het aandachtsmoment gebruik om direct een tweede nieuwsfeitje te delen. Het bedrijf geeft aan dat het in China ook zijn 500.000ste auto met een hybride aandrijflijn heeft verkocht. De eerste hybride Honda liep in 2016 in China van de band.