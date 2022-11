Honda NSX uit productie: afscheid nemen bestaat

Het is over en uit voor de Honda NSX en zijn in de Verenigde Staten als Acura verkochte tweelingbroer. Het allerlaatste exemplaar van de speciale NSX Type S is in de Verenigde Staten van de band gelopen.

De NSX is ondanks zijn kleine productieaantallen een van de bekendste modelnamen van Honda ooit. De meest recente incarnatie van de technisch indrukwekkende Japanse supercar werd in 2015 geïntroduceerd en zwaait nu officieel af. Het eind van de Honda NSX hing al tijden in de lucht. In augustus vorig jaar introduceerden Honda en Acura namelijk de NSX Type S, een extra krachtige en nog sportievere versie van de hybride NSX die in een oplage van slechts 350 stuks gebouwd zou worden. Daarvan is de allerlaatste nu van de band gelopen, met als logisch gevolg dat de NSX ten grave is gedragen.

Van de 350 geproduceerde Honda's NSX Type S waren er slechts 30 voor de Japanse thuismarkt bestemd. Die 30 zijn dan ook de enige exemplaren die als Honda NSX door het leven gaan. De resterende exemplaren waren namelijk bestemd voor de Verenigde Staten (300 stuks) en Canada (15). In die landen voert Honda de NSX onder de vlag van zijn luxedivisie Acura. De NSX Type S had net als de reguliere NSX een 3.5 V6 die wordt bijgestaan door drie elektromotoren bestaand hybridesysteem. In de NSX Type S is die aandrijflijn echter goed voor een systeemvermogen van 607 pk en 667 Nm in plaats van 581 pk en 645 Nm.

Komt er een nieuwe Honda NSX? Dat zou zomaar kunnen, al is momenteel nog niets zeker. Eerder dit jaar gaf Acura-topman Jon Ikeda wel aan dat hij er op rekent dat er een nieuwe NSX komt, al zou dat dan een elektrische supercar worden. Helemaal vast staat e.e.a. echter nog niet. Het valt voor de NSX-liefhebbers echter de hopen dat de aanloop naar de mogelijk nieuwe Honda NSX minder lang duurt dan eerder. Na het afzwaaien van de eerste NSX in 2005 duurde het namelijk ruim tien jaar voordat er een nieuwe kwam. In die tien jaar liet Honda geregeld studiemodellen van een nieuwe NSX zien, maar op de definitieve versie heeft autoland bijzonder lang moeten wachten.