Honda laat nieuwe elektrische modellen zien

Honda maakt zijn plannen op elektrificatie met het jaar concreter. Inmiddels is bekend dat het merk vanaf 2022 in Europa alleen nog geëlektrificeerde modellen levert en doet doet vermoeden dat zelfs de nieuwe Honda Civic Type-R een beetje elektrohulp krijgt. Vanaf 2040 verkoopt Honda vervolgens alleen nog volledig elektrische auto's. De enige EV die Honda momenteel in Europa verkoopt, is de Honda E. Het merk heeft dus nog een lange weg te gaan, maar in China druppelen de eerste nieuwe elektrische modellen binnen. Het kondigt er namelijk een kleine vloot nieuwe elektrische auto's en meldt daarbij direct dat het vanaf 2030 in China alleen nog geëlektrificeerde auto's verkoopt.

Honda laat twee productierijpe elektrische modellen zijn: de e:NS1 en de e:NP1. AutoWeek kon je onlangs al de eerste foto's van de productieversie van de e:NS1 laten zien. De e-NS1 is een elektrische versie van de hier ook bekende Honda HR-V die het samenwerkingsverband Dongfeng Honda in China gaat verkopen. De e:NP1 die Honda laat zien, is feitelijk precies dezelfde auto, al betreft dat het exemplaar dat door Honda's tweede Chinese joint-venture gevoerd zal worden: GAC Honda. Opvallend is dat de e-NS1 van DongFeng Honda onder meer is aangekleed met een achterspoilertje, wat doet vermoeden dat dat de 204 pk sterke elektrische versie is. Er zit namelijk ook een 182 pk sterke variant in het vat. Uit de door AutoWeek eerder opgedoken informatie blijkt dat beide versies een 68,8 kWh accu krijgen. Honda heeft deze gegevens nog niet bevestigd. Wel meldt het dat de e:NS1 en e:NP1 in de lente van volgend jaar in China in de verkoop gaan.

De modelnamen van de eerste tien elektrische auto's die Honda in China gaat introduceren, beginnen allemaal met e:N. De 'N' staat in dit geval voor New en Next. Het e-tje gevolgd door een dubbele punt kennen we bij de Europese Honda's al van de modellen met e:HEV-hybride aandrijflijn. Dat Honda bloedserieus is met zijn Chinese EV-plannen, blijkt onder meer uit de aankondiging dat zowel GAC Honda als Dongfeng Honda er eigen fabrieken krijgen die puur en alleen EV's gaan produceren. De eerste EV-fabriek moet al in 2024 z'n poorten openen.

Honda geeft direct de eerste platen vrij van drie elektrische concept-cars waar het later meer informatie over vrijgeeft. De e:N SUV Concept, e:N GT Concept en e:N Coupé Concept zijn stuk voor stuk opvallend hoekige elektrische modellen waarvan de namen al weggeven waar we ongeveer mee te maken hebben. Het is opvallend dat Honda voor zijn Chinese EV's een hoekig designpad bewandelt terwijl het voor de in Europa en de Verenigde Staten geleverde Honda E voor een retroroute heeft gekozen. Vooralsnog heeft Honda voor de Europese markt geen nieuwe EV's in het vat zitten, al komen die ongetwijfeld later.