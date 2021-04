Honda volledig over op elektrische auto's in 2040

Honda heeft concrete doelen gesteld voor de uitfasering van verbrandingsmotoren. In 2040 zijn alle Honda's elektrisch aangedreven, in de jaren ervoor zet het merk telkens een grotere stap in die richting.

Honda maakte eerder dit jaar al bekend dat het na 2022 enkel nog geëlektrificeerde auto's verkoopt in Europa. Een concreet doel voor het overstappen naar enkel elektrisch aangedreven auto's ontbrak nog, maar nu geeft kersvers CEO Toshihiro Mibe duidelijkheid. Een eerste grote stap in die richting komt in 2030. Dan wil Honda 40 procent van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch hebben. Dat zijn niet alleen BEV's maar ook auto's met een brandstofcel. In 2035 is het aandeel al 80 procent en dan dus 100 procent in 2040.

Een belangrijke rol in deze transitie is weggelegd voor een nieuw EV-platform van Honda. Dat heet e:Architecture. In de tweede helft van dit decennium verschijnen er meerdere modellen op deze basis. Die worden als eerste op de Noord-Amerikaanse markt geïntroduceerd, maar gaan daarna ook naar andere wereldwijde markten. Voor Europa is het dus nog even wachten en het lijkt er ook op dat we voordat de e:Architecture-modellen komen nog even niets elektrisch hoeven te verwachten. In de VS komen er al wel redelijk snel elektrische modellen aan. Daar werkt Honda samen met General Motors aan elektrisch aangedreven auto's, waar zowel Honda als Acura in 2023 al ieder één model als vrucht van zullen plukken.