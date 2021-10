Honda HR-V nu ook volledig elektrisch

In april dit jaar liet Honda in Sjanghai de SUV:e Prototype zien, een vooruitblik op een volledig elektrische versie van de reeds bekende nieuwe HR-V. AutoWeek kan je de productieversie van die elektrische HR-V nu al laten zien. Dan direct het slechte nieuws: de elektrische Honda HR-V komt niet naar Europa.

De elektrische SUV die je op deze foto's ziet, is een door het samenwerkingsverband Dongfeng Honda ontwikkelde variant van de HR-V die in China op de markt komt. Honda gaf in april dit jaar dan ook aan dat het vooralsnog geen nieuw elektrisch model voor de Europese markt op de planning had staan. Dat deze overigens niet HR-V maar e:NS 1 geheten elektrische versie van de hier bekende cross-over niet naar Europa komt is best een gemis.

Specificaties

Hoewel de complete technische specificaties van deze elektrische Honda nog niet bekend zijn, kan AutoWeek in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Technologie, waar we deze foto's hebben opgedoken, wél al de eerste interessante cijfers vinden. De elektrische variant van de Honda HR-V krijgt namelijk een 68,8 kWh groot accupakket. Dat pakket valt straks te combineren met twee elektromotoren. Er komt een variant met een 182 pk sterk accupakket en een die 204 pk sterk is. De topsnelheid van beide versies bedraagt 150 km/h.

Vanbuiten lijkt deze elektrische Honda e:NS 1 sterk op de HR-V, al zijn er verschillen. Zo wijkt het bumperwerk rondom af van de hybride HR-V die we in Nederland kennen. Daarbij heeft deze elektrische SUV een dichte grille en een afwijkende bilpartij. De lichtstrip die op de Europese HR-V de achterlichten aan elkaar verbindt en wordt onderbroken door het Honda-logo, krijgt op de e-NS 1 vrij baan. Honda schrijft zijn merknaam namelijk onder die ledstrip uit, zoals tegenwoordig helemaal hip is in autoland.

Is dit de eerste elektrische HR-V van Honda die aan Europese neus voorbijgaat? Welnee. Dongfeng Honda had van de vorige HR-V namelijk deze elektrische M-NV in het gamma terwijl het tweede Chinese samenwerkingsverband van Honda, GAC Honda, op basis van diezelfde HR-V deze Everus VE-1 op de menukaart had staan.

Deze elektrische variant van de Honda HR-V komt dus niet naar Europa. Een onverstandige zet van Honda? Laat het ons weten in de reacties!