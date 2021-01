Honda HR-V uit productie

Het Engelse Autocar meldt dat Honda geen nieuwe HR-V's meer produceert voor de Europese markt. De auto zou uit het gamma zijn geknipt vanwege de intrede van de nieuwe uitstootnormen die met ingang van 1 januari dit jaar in werking zijn getreden. De HR-V is voorlopig alleen nog uit voorraad leverbaar.

Lang hoeft de Europese markt het echter niet zonder HR-V te doen. De compacte cross-over vindt namelijk opvolging in een tot op het kleinste moertje nieuwe generatie waar AutoWeek onlangs de eerste spionageplaten van kon vrijgeven. De nieuwe HR-V lijkt een dynamischer gelijnd en bijna coupé-SUV-achtig model te worden met een sterker aflopende daklijn en een opvallend vlak liggende achterruit. We verwachten dat de huidige motoren niet in de nieuwe HR-V terugkeren. Honda gaf eerder aan alleen nog maar geëlektrificeerde aandrijflijnen in Europa te gaan leveren. Waarschijnlijk hangt Honda onder meer de e:HEV-aandrijflijn die het ook in de nieuwe Jazz levert straks in de nieuwe HR-V.

De HR-V is in Nederland geen verkoopknaller gebleken. Sinds de herintroductie van de modelnaam in 2015 zijn in ons land nog geen 2.000 HR-V's verkocht. Alleen in 2016 (587 stuks) kwamen de verkoopcijfers van de auto boven de 500 exemplaren uit. In 2017, 2018 en 2019 werden achtereenvolgens 389, 308 en 307 HR-V's verkocht. Vorig jaar daalden de verkopen tot 223 stuks.