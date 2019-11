Honda Civic ontvangt modeljaarupdate

In sommige gevallen voeren fabrikanten een reeks kleine aanpassingen door, maar is het bij elkaar niet ingrijpend genoeg om het een volwaardige facelift te noemen. Bij Honda kun je van zo'n opfrisbeurt spreken, want de Civic is slechts hier en daar wat aangescherpt voor het nieuwe jaar. Aan de voorkant komen we een bumper tegen die rondom de mistlichten is hertekend met daarboven een iets gewijzigde grille met andere luchtinlaten. Tot de standaarduitrusting behoren voortaan ledkoplampen met led-dagrijverlichting. De wielkasten worden zonder bijbetaling met 16-inch wielen gevuld, luxere uitvoeringen kunnen op 17-inch ‘Shark Grey’ wielen rekenen. Aan het kleurenpallet wordt Obsidian Blue als nieuwe lakkleur toegevoegd.

Ook de binnenkant wordt een tikkie aangepast. Een stel nieuwe materialen moet de binnenkant wat luxer doen aanvoelen. Verder werd het infotainmentsysteem vernieuwd. Naast de mogelijkheid om Apple of Android smartphones één op één te synchroniseren, worden tastbare knoppen aangebracht voor een betere ergonomie. Ook de klimaatregeling kan met de nieuwe knoppen worden geregeld. Tenslotte kan de bestuurdersstoel in de luxer uitgeruste Civics voortaan elektronisch worden versteld.

De huidige Civic rijdt sinds 2017 in ons land rond. De verkopen die al waren teruggelopen bij de vorige generatie, zakten toen echter nog verder in. De Civic ging in de jaren 80 en 90 nog gemiddeld 7.000 keer over de toonbank. Begin deze eeuw zakte de verkopen in tot rond de 1.000 Nederlandse exemplaren per jaar. In 2008 en 2009 leefden de verkopen kortstondig op door de komst van de Civic Hybrid, maar daarna ging het snel bergafwaarts tot nog geen 400 exemplaren vorig jaar. Dit jaar tekenden tot nu toe slechts 247 klanten een koopcontract. In Amerika is een vergelijkbare modeljaarupdate overigens al een jaar geleden doorgevoerd.

*foto 4 is de huidige Honda Civic ter vergelijking.