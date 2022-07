Hoe een 'kansloze' hybride sedan de bestverkochte Honda Civic werd

In de tabellen die de verkoopaantallen per merk en model weergeven, steken er bij de Honda Civic twee mijlenver uit, als duikplanken boven een leeg zwembad. Ze vertegenwoordigen de jaren 2008 en 2009. Dat succes was niet de verdienste van de guitige vijfdeurs Civic, maar van de vierdeurs sedan met zijn gekke hybride-aandrijving.

Onder de 110 gram per kilometer

Maar ja, gek of niet, de integratie van een elektromotor in zijn aandrijflijn maakte hem zuinig genoeg voor een uitstoot beneden de 110 g/km. Weten we het nog? Hierdoor bleef de bijtelling steken op het voor 2008 nieuwe jubeltarief van veertien procent. De enige andere grotere auto waarvoor dat gold, was de Toyota Prius.

Het gevolg laat zich raden: de Honda-showrooms stroomden vol met zakenvolk dat eventjes zo’n Civic kwam halen. Scheelde toch heel wat per maand. De merktrouw ging er soepeltjes voor op de helling en rondom dealerbedrijven hoopten de ‘vreemde merken’ zich op. Voor de nietsvermoedende verkopers moeten het benauwde tijden zijn geweest, omdat het vaker niet dan wel lukte om genoeg auto’s te bemachtigen.

Wie wel kon instappen, mocht zich gelukkig prijzen: de Civic Hybrid was een veel fijnere auto dan vooraf misschien gedacht. Het leed van de kleine kofferbak en de onvermurwbare achterbank (met daarachter het accupakket) viel gemakkelijk weg tegen het ruime interieur, de aangename zit, het futuristische, maar ergonomisch uitgekiende dashboard, de scherpe besturing, het prima veercomfort en vooral de weldadige rust aan boord.

Toeren

En dan was er nog de standaard­uitrusting waaraan helemaal niets mankeerde. De Hybrid was vlot genoeg, maar bij volgas klom de benzinemotor lang en luidruchtig in de toeren om daar al zijn pk’s bij elkaar te graaien. Onder de streep hoe dan ook een auto die je geen enkel zinnig motief gaf om voor een nieuw leasecontract elders te gaan winkelen. Maar ja, zo werkt het niet in zakenautoland, waar steeds andere bijtellingsregels de markt langdurig in hun grillige greep hielden. Sorry, Honda. Gelukkig breng je nu opnieuw een hybride Civic. Leer hem maar gauw zwemmen. Straks bouwt hij weer zo’n duikplank.