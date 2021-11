Hoe de Kia Niro de populairste auto van Nederland werd

Kia presenteerde deze week de nieuwe Niro. Dat is groot nieuws, want de huidige Kia Niro is aan het einde van zijn carrière de populairste auto van Nederland. Hoe is dat zo gekomen?

Het antwoord lijkt simpel: omdat de Kia Niro geknipt is voor Nederland. Het is een cross-over, hij is niet te groot en niet te klein, redelijk ruim en redelijk geprijsd. Tel daarbij op dat het uiterlijk niemand tegen het hoofd stoot en de auto dankzij een minimaal deels elektrische aandrijflijn voordelig in het gebruik is, en je hebt een winnaar. Toch? Ja, maar dat was aan het begin zeker niet meteen duidelijk.

Niet in een hokje

Toen de Niro werd gepresenteerd, wisten we aanvankelijk zelfs niet zo goed wat we ermee aan moesten. Zeker voor een autojournalist, een soort die de autowereld van nature graag in hokjes indeelt, bleek de Niro een hele kluif. Let wel: cross-overs waren in 2016 nog lang niet zo normaal als nu en auto’s vielen doorgaans in een duidelijk afgekaderd segment.

Zo niet de Niro. Ondergetekende herinnert zich nog goed dat het eerste testexemplaar op de redactie kleiner was dan hij op basis van de foto’s had verwacht. De auto hield met zijn zwarte wielkastranden maar beperkte bodemvrijheid bovendien nadrukkelijk het midden tussen een hatchback en een SUV, nog meer dan de destijds al jaren bekende Nissan Qashqai dat deed. Toch nog een beetje apart dus, al kunnen we de opgeruimde, strakke koets verder moeilijk gewaagd noemen. Dan was er ook nog de naam ‘Niro’. Ongebruikelijk voor een auto en het roept ontegenzeggelijk associaties op met een bepaalde acteur. Ook bij Kia zelf, trouwens, getuige onderstaande commercial.

Hybride

Het echte bijzondere van de Niro, en wellicht ook het geheim van zijn succes, zit dan ook onderhuids. De auto was het technische broertje van de Hyundai Ioniq (zonder ‘5’) en deelde dus ook diens 141 pk sterke hybride-aandrijflijn. Een stevige mate van elektrificatie is dus bij iedere Niro present, net als een automatische transmissie. Daarmee liep Kia in 2016 voor de troepen uit en werd de eerste zet naar een succesvolle toekomst in het door CO2-heffingen en hoge brandstofprijzen geteisterde Nederland gezet. Het fiscale voordeel begon trouwens ook meteen, zij het in bescheiden vorm. In 2016 gold voor het model 21 procent bijtelling, tegenover 25 voor auto’s met meer dan 106 gram CO2-uitstoot. Een voordeeltje, maar met die milde grens gold dat destijds voor veel meer modellen.

Uniek

Om maar aan te geven hoe bijzonder een hybride cross-over in 2016 was: vóór die tijd kenden we deze aandrijfvorm alleen van dure, grote en zware modellen van merken als Lexus, Audi en Porsche. De plug-inhybride Outlander was er al wel, maar die was net als de vlak voor de Niro gelanceerde RAV4 Hybrid alsnog een stuk groter dan de nieuwe Kia. De enige auto die destijds als regelrechte Niro-rivaal kon worden gezien, is in feite de Toyota C-HR. Die auto verscheen ook in 2016, zij het een paar maanden na z’n Koreaanse rivaal.

Uitbreiding

Gezinsuitbreiding liet even op zich wachten bij de Niro. Gewone benzineversies kwamen er nooit, maar in december 2017 kondigde Kia wel een plug-inhybride aan. Met een volle accu moest die auto een niet onverdienstelijke 58 km elektrisch kunnen rijden, maar dat valt natuurlijk compleet weg naast wat een e-Niro presteert. De volledig elektrische variant, herkenbaar aan onder meer een dichte ‘grille’, verscheen in 2018 met een bereik tot maar liefst 455 km op het toneel. Met een vanafprijs van 42,5 mille voor die dikste versie waren er destijds nauwelijks alternatieven. Goed, we kenden de wat al te Amerikaanse Opel Ampera-e. Uit eigen huis was er nog de Hyundai Kona Electric. Die werd ook erg succesvol, maar moest het in een direct vergelijk én in de verkoopstatistieken toch afleggen tegen de minder controversieel gelijnde en simpelweg ruimere Niro.

Kana

Met het bovenstaande verhaal in het achterhoofd is het niet zo gek dat de Nederlandse carrière van de Niro overeenkomsten vertoont met de 'bruiloft te Kana': het beste wordt voor het laatst bewaard. De meest succesvolle periode van het model is nu, aan het einde van z’n inmiddels dik vijfjarige carrière. In coronajaar 2020 gingen er hier bijna 12.000 over de toonbank, goed voor de nummer één-positie en meer dan ooit tevoren. Of dat aantal dit jaar wordt gehaald is met de chiptekorten van tegenwoordig nog maar de vraag, maar een relatief succes in de vorm van een tweede nummer 1-positie lijkt er wel degelijk in te zitten. Bovendien zal de kaap van 9.249 exemplaren heus worden geslecht, waarmee de Niro het dit jaar beter doet dan in 2019.

Onlangs bleek al dat de Niro PHEV met afstand de meest exclusieve versie is van de Niro. Kia verkocht er in 2020 slechts 446, tegenover 4.960 Hybrids en maar liefst 6.474 elektrische Niro’s. Niet verrassend, want de reguliere hybride is geknipt voor de particuliere koper en de elektrische ideaal voor de zakelijke rijder. Het deels in de VS ontworpen product van een Zuid-Koreaanse autofabrikant lijkt per abuis specifiek ontworpen voor de Nederlandse markt en zal als occasion nog jarenlang in trek zijn in ons land. En de nieuwe Niro? De tijd zal het leren!