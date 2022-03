Hispano Suiza Maguari HS1 GTS: 1.200 pk sterke extremist

Hispano Suiza presenteert een nog heftigere versie van zijn eerder aangekondigde Maguari HS1: de Maguari HS1 GTS. De GTS is te herkennen aan enkele uiterlijke details, maar interessanter is wat zich onder de nu nog virtuele motorkap bevindt.

Heb je ooit wel eens een Hispano Suiza Maguari HS1 op de openbare weg gezien? Wij ook niet, maar toch grijpt het bedrijf, dat formeel Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG heet en gevestigd is in Zwitserland, de kans om een nog krachtigere variant van die in 2019 aangekondigde extremist te presenteren. De Maguari HS1 GTS brengt geen radicale uiterlijke wijzigingen met zich mee ten opzichte van de HS1. De enorme grille is voortaan opgedeeld in vier delen, waarbij de verticale lamellen onder de koplampen wat weg hebben van de kieuwen van een haai. Die lamellen zijn ook aan de achterkant te vinden.

De uitlaten gingen eveneens op de schop. De 5.5 V10 met twee turbo's die achter in de HS1 GTS ligt ademt uit door hoekige in plaats van ronde exemplaren. Die motor is dan ook meteen het interessantste aspect aan de HS1 GTS. De eerdere HS1 had ook een V10, maar dan een met een inhoud van 5.2 liter en elektrische compressors die het vermogen naar 1.085 pk stuwden. Voor de HS1 GTS schuift Hispano Suiza de compressors aan de kant voor turbo's en boort het de cilinderinhoud iets op. Het resultaat is volgens Hispano Suiza een vermogen van 1.200 pk, 115 pk meer dan voorheen. Het koppel bedraagt 1.100 Nm.

De V10 laat al zijn vermogen via een zeventraps automaat los op de achterwielen. Dat moet best spannend zijn, maar volgens Hispano Suiza is het mogelijk om in minder dan 2,8 seconden naar de 100 km/h te schieten. Hou je het gaspedaal tegen het schutbord, dan stopt de snelheidsmeter pas met lopen 'boven de 400 km/h'. De Zwitserse hypercarmaker zegt echter dat de topsnelheid is begrensd op 360 km/h. Ook al hard zat.

Opwekken uit de dood

Of de HS1 GTS ooit verder gaat komen dan deze computerschetsen, moet nog blijken. De Maguari HS1 heeft het immers ook niet gered tot het productiestadium. Hispano Suiza, dat in 1904 werd opgericht in Barcelona, lijkt voor meerdere partijen een interessante merknaam om uit de dood te laten herrijzen. Niet alleen Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG is ermee bezig, het bedrijf Hispano Suiza Cars probeert ook de defibrillator op de merknaam te zetten. Dat doet het overigens vrij letterlijk met de elektrische supercar Carmen. Die lijkt vooralsnog eveneens niet te zijn geleverd.