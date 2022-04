Het grote Alfa-interview: CEO wil SUV van X5-formaat

U bent nieuw bij een merk dat moeizame jaren achter de rug heeft. Hoe pakt u dat aan?

“Vorig jaar stapte ik over van Peugeot naar Alfa Romeo, van Frankrijk naar Italië en dus waar ik oorspronkelijk vandaan kom, dat is al een mooi begin. Ik heb net afgetrapt met een tienjarenplan, dat ik meteen in beton heb gegoten. Waarom? Alfa Romeo heeft zekerheid en stabiliteit nodig in plaats van elke ochtend een strategie­wijziging. We hebben een langetermijnvisie nodig met een keihard modellenplan. Dat heb ik zo aan Carlos (Tavares, CEO van Stellantis; red.) en onze investeerders voorgesteld. Die ondersteunen ons al jaren en daarmee vormen we een hechte familie. Wij zijn geen gewone autofabrikant, maar echt een familie, dat wil ik benadrukken.

Onze nieuwe koers start met de Tonale, onze eerste stap richting C-SUV met elektrificatie en het begin van een periode met elk jaar een belangrijk nieuw model. In 2024 lanceren we onze eerste elektrische auto, die er ook als hybride komt. In 2025 volgt een uitsluitend elektrisch model en vanaf 2027 alleen nog volledig elektrische modellen. Wij schakelen op heel hoge snelheid over naar een nieuwe wereld. Alfa Romeo laat de periode van achter de muziek aan­lopen achter zich en dringt door tot de voorhoede, die belofte van mij staat in steen gebeiteld. Onder geen beding wil ik over tien jaar op een pijnlijke manier aan deze belofte worden herinnerd. Het belangrijkste fundament om zo’n belofte op te bouwen, is Alfa Romeo terug in de zwarte cijfers. Om geloofwaardig te zijn, ook binnen Stellantis en in het algemeen, moet je back to black zijn. Auto’s met verlies verkopen slaat nergens op. Die zwarte cijfers hebben we het afgelopen jaar al gerealiseerd. Let wel: met de bestaande modellen in onze bestaande markten. Dat schept ook vertrouwen in onszelf. Dat geeft me ook vertrouwen in de elektrificatie van het merk en het ontwikkelen van de juiste software om zo onze toekomst te plaveien.”

Hoe denkt u binnen Stellantis met gedeelde platforms het zo kenmerkende karakter van Alfa Romeo veilig te stellen?

“Ik kan naar hartenlust cherrypicken uit het mandje met Stellantis-componenten, precies wat ik nodig heb. Alfa Romeo krijgt zelfs in 2025 als eerste een auto op het nieuwe elektrische platform van de groep. Ik kies ook de aandrijflijnen met de beste prestaties van de groep. Alles wat ik pak, krijgt echter wel de Alfa-touch in specificaties en prestaties. Voorbeeld: de man die in Balocco (het testcircuit van de Italiaanse Stellantis-merken; red.) de GTA en GTAm heeft ontwikkeld, Domenico Bagnasco, is dezelfde die de veel bescheidener Tonale op smaak heeft gebracht. Ik kan je verzekeren: zodra je de Tonale rijdt, zul je merken dat die beslist als een Alfa Romeo voelt. Je kunt elk platform, elk chassis of elke andere component pakken; het zijn ingrediënten. Als mijn mannen er de keuken mee uitkomen, is het gerecht puur Alfa Romeo.

Zonder Stellantis zijn we dood. Elektrische aandrijflijnen, software, 5G, ADAS, dankzij Stellantis hebben we alles tot onze beschikking en daar geven we onze eigen beleving aan. De kernwaarden daarvan zijn de bestuurder centraal, wegligging en design. Dat laatste is in goede handen bij Alejandro Mesonero-Romanos, voorheen van Cupra, die in juli vorig jaar bij ons kwam en nu in ons Centro Stile in Turijn zit, waar hij veel contact heeft met de mensen van ons historische Auto Delta Alfa Romeo, waardoor hij van alle Stellantis-ingrediënten die ik hem geef echte Alfa’s maakt.”

Elk jaar een nieuw model: kunt u vertellen wat we zoal mogen verwachten?

“Een nieuw model óf een belangrijke update. Je mag van ons een compacte cross-over in het B-segment verwachten, maar ook een Stelvio-opvolger en een nieuwe Giulia. Dat zijn fantastische auto’s, dus daar gaan we mee door. Nu vertel ik je iets dat ik nog niet eerder aan iemand heb verteld: ik wil het wereldwijde premium-­ merk van Stellantis zijn en iedereen ter wereld kent ons merk kent, en daarom wil ik een SUV in het hoge segment op de markt zetten. Hoe we dat precies gaan vorm­geven, is nog even een vraag, maar er komt boven een D-segment-model (de Giulia-opvolger, red.) ook een E-segment-auto met zeer hoge prestaties. De vraag die ik mij stelde: willen wij een Europees merk blijven of gaan wij voor het meest winst­gevende segment ter wereld? Het antwoord was: we gaan voor het meest winstgevende segment. Daarmee mikken we op modellen als BMW’s X5, X6 en 7-serie. Dat besluit is onlangs genomen en daarmee kunnen wij ook naar groeimarkten als China. Die auto mag je in 2027 verwachten. Net als wat ik je eerder aan toekomstige modellen toezegde, geldt ook voor dit project: het is goed­gekeurd, besloten en in beton gegoten.

Nog deze maand zit ik met Jean-Pierre Ploué (Stellantis-design, red.), Alejandro Mesonero en Carlos Tavares om al die plannen concretere vormen te geven. We maken weer winst, nu gaan we ontwikkelen. Tegelijkertijd moeten we ook aan ons netwerk bouwen. Je kunt niet zomaar auto’s de markt op gooien. Ook op het gebied van verkoopnetwerk zullen dingen veranderen. We kunnen op dit moment moeilijk aan grondstoffen komen, elektrificatie kan de kosten van een auto met misschien wel vijftig procent doen stijgen en de kosten van software zullen omhoog gaan. Dat vergt van ons als fabrikant meer efficiëntie, digitalisering en meer klantgericht gedrag. Dat soort dingen gaat heel snel. Maar begrijp mij goed: mijn doel is niet aantallen, maar kwaliteit, de juiste ervaring voor klanten. Dat vergt tijd en een goede strategie. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik niet onder druk van aantallen sta.”

Naast Alfa Romeo heeft Stellantis ook nog Lancia en DS als premiummerken. Is dat niet wat veel?

Wij zijn heel verschillend. Neem Lancia: net als wij heel Italiaans, maar waar Alfa Romeo sportiviteit hoog in het vaandel heeft, is Lancia vooral elegantie. DS staat voor Franse luxe. We hebben alle drie verschillende klanten. Daarnaast zijn onze modellenplanningen slim op elkaar afgestemd. Als de een komt met een nieuwe B-segment-cross-over komt, lanceert de ander net een model in het D-segment. Zo zitten we elkaar minimaal in de weg. Wij zullen altijd de sportieve tak zijn, Lancia de elegante, ondanks dezelfde techniek onderhuids. Andere designers hebben we bovendien. We evalueren onze positionering op regelmatige basis om te zorgen dat hij blijft kloppen, dat er geen verwarring over onze merken kan ontstaan en dat de prijsniveaus met elkaar in harmonie blijven. Mooi is het tevens dat we in het Centro Stile tegenover elkaar in de gang zitten, in alle openheid, zodat we toch waar nodig dingen kunnen delen, in alle vriendschap en collegialiteit. Natuurlijk hebben we ook een premium-cluster-overleg, met Beatrice Foucher van DS, Luca Napolitano en ikzelf. Elke week zitten we bijeen en bespreken we algemene plannen. Denk aan de noviteiten die we in onze modellen willen, welke aandrijflijnen bij onze merken passen, hoe dashboards eruit moeten zien en welke keuzes we maken in het aanbod aan ADAS. Daarin is zoveel keuze, maar welke systemen bieden nu echt meerwaarde in de dagelijkse praktijk van ónze klanten? Meer algemeen zorgen we dat er weinig overlap binnen de merken is, maar tegelijkertijd synchro­niseren we de ontwikkeling van onze netwerken. Zo wil Lancia weer dealernetwerken gaan uitrollen buiten Italië; op zulke gebieden kunnen we heel veel voor elkaar betekenen.”

Alfa Romeo wist in het verleden de wereld te verrassen met snoepjes als de 8C Competizione en de 4C. Mogen we dat soort modellen ook in de toekomst onder Stellantis blijven verwachten?

“Yes, monsieur, maar op dit moment zijn we druk met het ontwikkelen van de juiste segmenten, ons pad naar elektrificatie en om een financieel gezonde basis voor ons merk te bouwen. Tegelijkertijd werken we aan enkele few-offs en een one-off, gebaseerd op onze fantastische historie en dna, wat de Alfisti verwachten. De GTA en GTAm waren daarvoor het startschot. Daarvan verkochten we er vijfhonderd binnen twee maanden, waarvan 84 in Japan, aan mensen die ze kochten zonder ze zelfs maar te hebben gezien. Dat bewijst dat er nog steeds een grote schare fans is, en rijke mensen die behoefte hebben aan zeldzame few-offs. Dus ja, je zult dergelijke auto’s van ons blijven zien. Ik hoop in de tweede helft van dit jaar al nieuws te brengen op dat gebied. Dus mijn antwoord op deze vraag is: nee als je het hebt over 4C-achtige modellen, want Alfa Romeo zal geen geld meer verliezen. Maar ja, er zullen wel overweldigende en verrassende few-offs komen in de jaren die volgen. En zodra ik wereldwijd het juiste niveau van winstgevendheid heb bereikt, zal ik weer bij mijn baas aankloppen om toestemming te vragen voor iets waarvan ik droom.”

En dat is?

“Een grote Duetto. Maar eerst bewijzen dat we op de juiste weg zijn. Daarna zal ik Carlos daarom vragen.”