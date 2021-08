Herboren Lamborghini Countach nu al te zien

Lamborghini heeft de laatste teaserfoto's nog maar net de wereld in gestuurd, of iemand heeft al foto's van het totaalplaatje weten te bemachtigen. Zie hier: de herboren Lamborghini Countach!

Het had ongetwijfeld nog even moeten duren, maar deze gelekte foto's tonen de gloednieuwe Lamborghini Countach al in z'n geheel. In één oogopslag is te zien dat Lamborghini z'n icoon uit de jaren 70 en 80 nog eens goed heeft bekeken, alvorens men aan de tekentafel deze nieuwe op papier zette. Specifiek lijken de Italianen één van de oudere versies als voorbeeld gepakt te hebben, aangezien de uitbundige achterspoiler die er later op kwam ontbreekt.

Officieel is verder nog niets bekendgemaakt over de nieuwe Countach, al zien we op de 'kentekenplaat' LP800-4 staan en dat betekent dus dat de Countach met z'n 800 pk systeemvermogen de Aventador overtreft. Ook zou het om een gelimiteerd model gaan en dus niet om de werkelijke opvolger van de Aventador. Die laatste laat vermoedelijk nog een paar jaar op zich wachten. Sterker zelfs, ga er gerust vanuit dat de Countach grotendeels gebaseerd is op de Aventador. In ieder geval z'n machtige V12 zit erin, maar het zou ook vloeken in de kerk geweest zijn als Lamborghini de Countach-naam op een auto zou plakken met minder dan twaalf cilinders. Overigens krijgt de V12 wel elektro-ondersteuning, net zoals in de Sián het geval was.

Het wordt wellicht niet zo'n gewilde posterkandidaat als de oer-Countach, maar het ziet er in ieder geval al spectaculair uit. We verwachten dat Lamborghini binnen enkele weken zelf het doek van de auto trekt en we meer te zien en te horen krijgen.