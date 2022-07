Hamilton ziet vooruitgang: 'We kunnen dit jaar winnen'

Is de gifbeker leeg bij Mercedes-AMG? De woorden van Hamilton wijzen er wel op. Tot dusver verliep het seizoen voor hem en zijn teamgenoot George Russell tamelijk dramatisch. Al in april zei Hamilton dat hij niet geloofde dat hij dit jaar voor de titel kan gaan. Ook had de Brit last van rugpijn door het gestuiter van zijn Mercedes-AMG W13. Dat gestuiter, ook wel 'porpoising' genoemd, lijkt nu opgelost te zijn door updates van het team. "Lange tijd voerden we veranderingen door en zagen we geen effect of enige verbetering aan de auto", aldus Hamilton. De huidige stand van zaken rondom de Mercedes noemt hij echter 'enorm bemoedigend'.

"Er zit echt potentieel in de auto", vervolgt Hamilton. "Met wat meer hard werken, maken we hopelijk meer kans op een overwinning. Ik geloof echt dat we dit jaar een race kunnen winnen." Wel voegt Hamilton daaraan toe dat Mercedes nog niet op het niveau zit van Ferrari en Red Bull. Waar hij in Silverstone nog mee vocht om de overwinning, gaat dat in Oostenrijk naar verwachting een stuk lastiger worden. "We hebben het altijd moeilijk gehad in Oostenrijk dus het wordt hier gezien de bochtencombinaties lastig om te winnen. Maar het is niet onmogelijk," voorziet Hamilton. "Ik blijf hoopvol."

Verstappen grote favoriet in Oostenrijk

In het kampioenschap staat Hamilton momenteel op de zesde plaats met 93 punten. Het gat met Max Verstappen, die momenteel aan de leiding staat, bedraagt maar liefst 88 punten. De Nederlander is tevens de grote favoriet op de Red Bull Ring, dus Hamilton gaat dat gat daar waarschijnlijk niet kunnen verkleinen. Niet alleen won Verstappen er vorig jaar twee races (Oostenrijkse GP en GP van Stiermarken), ook in 2018 en 2019 kwam hij in Oostenrijk als eerste over de streep. Met vier F1-zeges op dit circuit en een auto die goed genoeg is voor de winst, heeft Verstappen ook dit jaar de beste papieren voor een overwinning.