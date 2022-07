GP Oostenrijk: tijdschema, standen, circuitinfo

Tijdschema GP Oostenrijk

De Grand Prix van Oostenrijk vindt plaats op de tijd die je gewend bent van de meeste Europese GP's. Dat betekent dat de race zondag om 15 uur Nederlandse tijd begint. Wel is het verder een wat afwijkend schema, omdat er op vrijdag al gekwalificeerd wordt en op zaterdag een sprintrace is. De kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace, die vervolgens weer de startopstelling voor de race bepaalt.

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 8 juli Eerste vrije training 13.30 - 14:30 Vrijdag 8 juli Kwalificatie 17.00 - 18.00 Zaterdag 9 juli Tweede vrije training 12.30 - 13.30 Zaterdag 9 juli Sprintrace 16.30 - 17.30 Zondag 10 juli Race 15.00 - 17.00

Kampioenschapsstand

Door de moeizame race van Max Verstappen op Silverstone is zijn voorsprong in het kampioenschap iets geslonken. De Nederlander ligt nu nog 34 punten voor op teamgenoot Sergio Pérez en 43 op rivaal Charles Leclerc. Carlos Sainz is door zijn overwinnig ook wat dichterbij gekomen en ligt nu nog 54 punten achter op de titelverdediger.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 181 2. Sergio Pérez - Red Bull 147 34 3. Charles Leclerc - Ferrari 138 43 4. Carlos Sainz - Ferrari 127 54 5. George Russell - Mercedes 111 70 6. Lewis Hamilton - Mercedes 93 88 7. Lando Norris - McLaren 58 123 8. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 135 9. Esteban Ocon - Alpine 39 142 10. Fernando Alonso - Alpine 28 153

Bij de constructeurs is het gat tussen Red Bull en Ferrari wat kleiner geworden. Dat was 76 punten, nu is dat 63. Mercedes is juist weer wat teruggezakt, door de uitvalbeurt van George Russell. Dat gat is gegroeid van 116 punten naar 124. Verder is Haas een plaatsje naar boven opgeschoven door de dubbele puntenfinish van Mick Schumacher (8e) en Kevin Magnussen (10e) in Engeland. Het Amerikaanse team verdringt Aston Martin naar de negende stek.

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 328 2. Ferrari 265 63 3. Mercedes 204 124 4. McLaren 73 255 5. Alpine 67 261 6. Alfa Romeo 51 277 7. AlphaTauri 27 301 8. Haas 20 308 9. Aston Martin 18 310 10. Williams 3 325

Circuit

De Red Bull Ring heeft een rijke historie als het aankomt op de Formule 1. Niet alleen onder die naam. Vanaf 1970 tot 1987 was de Formule 1 hier al te gast, maar toen was het nog de langere Österreichring. Van 1997 tot 2003 werd de Grand Prix van Oostenrijk verreden op het ingekorte en tot A1 Ring omgedoopte circuit. Hierna verdween het van de kalender en werd de A1-Ring zelfs van de sloop gered door Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz. Hij toverde het om tot de Red Bull Ring, met bijna dezelfde lay-out als de A1-Ring, en in 2014 keerde de Formule 1 er terug.

Komende zondag rijden de coureurs 71 rondjes op de Red Bull Ring, goed voor een afstand van bijna 306,5 kilometer. De snelste raceronde staat op naam van Carlos Sainz, die er in 2020 in 1:05,619 rondging. Dé naam op de Red Bull Ring is momenteel echter Max Verstappen. Niet alleen won hij er vorig jaar twee races (Oostenrijkse GP en GP van Stiermarken), ook in 2018 en 2019 won hij er al de Grand Prix van Oostenrijk. Met vier F1-zeges op dit circuit en een auto die goed genoeg is voor de wint, is Verstappen de gedoodverfde favoriet voor komend weekend. Naar verluidt zijn er zo'n 50.000 Nederlanders bij om het spektakel van dichtbij mee te maken en er weer één grote zee van oranje van te maken in Spielberg.